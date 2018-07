Generalprobe der Kickers gegen Nürnberg

Anzeige

Fußball-Drittligist FC Würzburg Kickers hat sein fünftägiges Trainingslager in Oberstaufen beendet. Im Oberallgäu arbeiteten die „Rothosen“ intensiv an den Grundlagen für die kommende Drittligaspielzeit. „Im athletischen Bereich sind wir schon relativ weit“, analysierte Trainer Michael Schiele den bisherigen Fitnesszustand seiner Mannschaft. Gleichzeitig freut sich der Würzburger Coach auf das Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg: „Natürlich wollen wir gegen Nürnberg ein gutes Spiel machen. Außerdem hoffen wir, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen werden.“

Im April 2017 trafen beide Vereine zuletzt in Würzburg aufeinander – in einem Pflichtspiel der 2. Bundesliga, das 1:1 endete. Nun trennen die Kickers und den „Club“ zwei Klassen.

Schiele spricht von Hammerliga

Die Partie gegen den Bundesligaaufsteiger am morgigen Samstag um 17 Uhr in der heimischen „Flyeralarm-Arena“ ist dabei gleichzeitig die Generalprobe vor dem Drittliga-Saisonstart beim VfL Osnabrück. Dieser findet am 28. Juli um 14 Uhr statt: „Wir wollen auch in der kommenden Saison wieder unsere Leidenschaft an den Tag legen und an die Schlussphase der letzten Saison anknüpfen. Auch wenn diese Liga dieses Jahr in der Besetzung eine Hammerliga ist. Trotzdem müssen wir in der Liga einfach mutig sein.“