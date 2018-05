Höhepunkt das Spiel gegen „Club“

Anzeige

Der Fußball-Drittligist FC Würzburger Kickers wird am Montag, 18. Juni, die Vorbereitung auf die am Wochenende vom 27. bis zum 30. Juli beginnende Drittliga-Spielzeit 2018/19 aufnehmen.

Bereits in der ersten Trainingswoche findet dann das erste öffentliche Testspiel statt: Am Freitag, 22. Juni, 17:30 Uhr, gastiert der TSV Großbardorf in der „Flyeralarm-Arena“. Dauerkarteninhaber erhalten für dieses Spiel am Dallenberg freien Eintritt.

Vier Tage später steht der zweite Test auf dem Programm: In Neubrunn treffen die „Rothosen“ bei einem Benefizspiel ab 18 Uhr auf den Regionalligisten Spielvereinigung Bayreuth.