„Ich denke, da kommt einiges auf uns zu“

Drei Pflichtspiel-Siege in Folge fuhren die Würzburger Kickers in den vergangenen zwei Wochen ein. Dem ersten „Dreier“ in der Liga gegen Cottbus (3:1) ließen die „Rothosen“ ungefährdete Siege im Toto-Pokal gegen Bad Kissingen (9:1) und den Würzburger FV (4:0) folgen. Nach dem Sieg am vergangenen Dienstag im Stadtderby steht für den FC Würzburger Kickers nun wieder der Alltag in der 3. Liga an.

...