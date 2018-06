Kapazität steigt auf 13 090 Zuschauer

Anzeige

Die Stadt Würzburg hat die Baugenehmigung für das Stadion der Würzburger Kickers „am Dallenberg“ erteilt. Damit wurde das gut zwei Jahre andauernde Genehmigungsverfahren positiv abgeschlossen. Baureferent Professor Christian Baumgart: „Ich freue mich sehr, dass wir vor Beginn der neuen Spielzeit die Genehmigungsverfahren beenden konnten. Damit sind die Formalia zur Anhebung der Besucherzahl fertiggestellt.“ Die Erweiterung der Stadionkapazität auf 13 090 Besucher gilt ab der neuen Spielzeit unter der Voraussetzung, dass die notwendigen Schallschutzmaßnahmen fertiggestellt werden, bis dahin bleibt die Besucherzahl auf 10 006 beschränkt. Damit kann auch der „Block Z“, der nach dem Zweitliga-Abstieg geschlossen werden musste, wieder geöffnet werden. Bei gewissen Risikospielen, die in Absprache mit den Behörden festgelegt werden, kann es sein, dass wieder ein „Pufferblock“ zwischen Gästefans und Stahlrohtribüne freigelassen werden muss.

Somit können zu Drittliga-Heimspielen ähnlich viele Zuschauer kommen wie in der Zweitliga-Saison 2016/17. In der vergangenen Runde sahen im Schnitt 5458 Zuschauer die Heimspiele des FWK. Da die 3. Liga in der kommenden Saison aber deutlich namhafter bestückt ist (unter anderem 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig und 1860 München) rechnen die Kickers auch mit mehr Besuchern bei ihren insgesamt 19 Heimspielen. Anfang Juli will der DFB den neuen Spielplan veröffentlichen.

Die Kickers haben die Pläne für die Baugenehmigung mehrfach, unter anderem bezogen auf die Schallschutzmaßnahmen, angepasst, zuletzt mit einem überarbeiteten Schallschutzgutachten im März 2018. Damit konnten final sämtliche, weitere Belange wie Brandschutz, Stellplatznachweis begutachtet und Bescheide ausgefertigt werden.