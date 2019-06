Kein Test gegen die Kickers

Das geplante Testspiel des FC Würzburger Kickers gegen Bundesligist TSG Hoffenheim am 12. Juli in Sattelbach ist abgesagt worden. Ausschlaggebender Punkt sei dabei die Auslosung zur ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gewesen. Denn dort treffen beide Mannschaften bekanntlich in Würzburg aufeinander. Das bestätigten beide Vereine auf ihrer Internetseite.

„Beide Klubs haben sich unmittelbar danach darauf verständigt, dass ein Test so kurz vor einem Pflichtspiel im Pokal keine glückliche Lösung ist“, sagt TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen. „Dass wir die Würzburger Kickers als ersten Testgegner in der Sommervorbereitung ausgewählt hatten, lässt aber unsere Wertschätzung für dieses spiel- und kampfstarke Team erkennen. Nun also spielen wir unter Wettkampfbedingungen und da ist es natürlich unser Ziel, in die zweite DFB-Pokalrunde einzuziehen“, erklärt Rosen. Der Austausch mit den Kickers sei „sehr unkompliziert, hoch professionell und vertrauensvoll verlaufen“, sagt TSG-Teammanager Max Vollmar.

Der Fußball-Bundesligist tritt nun am Samstag, 13. Juli, um 15.30 Uhr in Sattelbach gegen den Drittligisten Eintracht Braunschweig an.

Die Würzburger Kickers bestreiten am Mittwoch, 26. Juni, um 17.30 Uhr in Niederstetten ein Testspiel gegen den SSV Ulm. Außerdem spielen sie am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr beim FSV Hollenbach. Anpfiff in der Jako-Arena ist um 18 Uhr. Außerdem testen die Kickers am Samstag, 13. Juli, um 15 Uhr gegen den Regionalligist FSV Frankfurt. Das Spiel gegen die Hessen findet im Rahmen des 100-jährigen Vereinsjubiläums des FC Grünsfeld statt. pati

