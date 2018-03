Kickers fahren mit neuem Schwung nach Jena

Anzeige

Für den FC Würzburger Kickers steht in der 3. Liga eine weitere englische Woche auf dem Programm. Heute steht dabei die Nachholpartie beim FC Carl-Zeiss Jena an. Die Partie vom 28. Spieltag war Anfang März kurz vor dem Anpfiff wegen starker Schneefälle und der daraus resultierenden Unbespielbarkeit des Rasens im Ernst-Abbe-Sportfeld abgesagt worden.

Den damals durch den Spielausfall entstandenen Schaden von knapp 20 000 Euro versuchte der FCC durch einen Spendenaufruf zu minimieren. Über 60 Sponsoren, Fanclubs, Gremiumsmitglieder und Privatpersonen folgten dieser Bitte des Vereins. Sehr zur Freude von Jenas Geschäftsführer Chris Förster: „Diese Unterstützung zeigt eindrucksvoll, dass alle hinter unserem Verein stehen.“

Nun also folgt am heutigen Dienstag um 19 Uhr ein neuer Anlauf. Dabei wollen die Kickers in Jena nach Möglichkeit wieder dreifach punkten. Dies zumindest hofft Cheftrainer Michael Schiele und setzt dabei auf die positive Entwicklung seiner Mannschaft: „Ich denke, wir haben im letzten Spiel gegen Karlsruhe zwei Punkte verschenkt. Trotzdem hat die Mannschaft dort alles versucht und sich reingehauen. Daher wollen wir nun in Jena auf diese Leistung aufbauen und wieder alles geben.“