Kickers gestern nach Spanien gereist

Gestern war es soweit: Nach einer Vormittagseinheit in heimischen Gefilden machte sich Fußball-Drittligist FC Würzburger Kickers am Mittag auf den Weg ins Trainingslager nach Spanien, genauer gesagt nach San Pedro del Pinatar in der Region Murcia. Abflug war am Nachmittag in Frankfurt am Main.

Ziel des FWK-Trosses war wie schon im vergangenen Jahr der Flughafen in Alicante. Damals allerdings fand das Trainingslager in Alicante statt.

Neben dem kompletten Trainerstab, der anfangs von Sportwissenschaftler Johannes Egelseer unterstützt wird, sind auch unsere drei Physiotherapeuten mit vor Ort.

Kickers-Zeugwart Klaus Orner hatte sich mit Physiotherapeut David Brauntreuther bereits am vergangenen Sonntag auf den Weg ins knapp 2000 Kilometer entfernte San Pedro del Pinatar, zwischen dem Mar Menor und dem Mittelmeer eine der wichtigsten touristischen Städte an der Costa Cálida („heiße Küste“), gemacht. Mit im Gepäck hatten die beiden 50 Bälle, etwa zwei Kilometer Tape-Band sowie rund 600 Einzelteile wie Shirts, Hosen, Pullover, Regenjacken oder Trikots und Stutzen.

Bis zum Dienstag, 15. Januar, werden die Würzburger „Rothosen“ im Hotel „Thalasia Costa de Murcia“ ihre Zelte aufschlagen. Die Trainingseinheiten finden im Pinatar- Arena-Football-Center statt. Hier haben die Kickers übrigens im vergangenen Jahr bereits ein Testspiel gegen den SV Darmstadt 98 bestritten.

Am gleichen Ort stehen für den FWK die beiden ersten Testspiele im Kalenderjahr 2019 auf dem Programm: Zunächst treffen die Kickers am Donnerstag, 10. Januar, um 15 Uhr mit Waasland-Beveren auf den Tabellen-14. der beglischen Jupiler Pro League. Am Montag, 14. Januar, um 15 Uhr wartet dann der CFC Genua, der in der italienischen Seria A momentan ebenfalls auf dem 14. Rang liegt. fwk

