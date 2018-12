Kickers im Trainingslager

Von Dienstag, 8. Januar, bis Dienstag, 15. Januar, werden die Würzburger Kickers eine Woche auf spanischem Boden trainieren: Anders als in den beiden Vorjahren, in denen die Kickers jeweils in La Manga ihre Zelte aufgeschlagen haben, wird es dieses Mal in die Region von Murcia gehen. Genauer gesagt nach San Pedro del Pinatar, das 40 Minuten vom La Manga Club entfernt ist, in dem die Rothosen während der vergangenen beiden Winter-Trainingslager untergebracht waren. Landen wird der FWK-Tross aber erneut in Alicante. Von dort aus geht es dann in das Pinatar Arena Football Center, wo sich die Rothosen auf die Rest-Rückrunde vorbereiten. fwk

