Kickers kämpfen um DFB-Pokal

Jeweils 0:1 endeten die Aufeinandertreffen zwischen den Kickers Würzburg und der Spvgg. Unterhaching in der laufenden Drittligasaison. Zweimal gewann also das Auswärtsteam. Ein gutes Omen für die Würzburger, die heute um 18.30 Uhr in Unterhaching um den Finaleinzug im bayerischen Verbandspokal (Totopokal) kämpfen?

„Das Spiel in der Hinrunde war natürlich gut, es war dann auch die erste Niederlage für Unterhaching“, sagte Kickers-Trainer Michael Schiele gestern. Anfang März nahm dann allerdings Unterhaching drei Punkte aus Würzburg mit. Das ist insoweit kurios, als dass dies bis heute der einzige Rückrundensieg der „Hachinger“ geblieben ist. Seit dem Würzburg-Spiel sind diese in mittlerweile sieben Begegnungen gar ohne eigenen Torerfolg geblieben (vier Niederlagen, dreimal 0:0). Zudem sind sie von Verletzungssorgen geplagt. Unter anderem fällt Top-Torschütze Stephan Hain aus. Dennoch warnte Schiele vor Unterhaching: „Die können mit einem Spiel das bisherige Jahr vergessen machen.“ In den vergangenen Partien sei bei Unterhaching „ ganz ganz viel Pech dabei gewesen“, auch bei der 0:4-Niederlage gegen den KSC„müssen sie 1:0 in Führung gehen“.

Platz vier weit entfernt

Besondere Brisanz verleiht dem Spiel die Tatsache, dass wohl nur der Sieg im Totopokal für beide Mannschaften den einzigen Weg in den DFB-Pokal darstellt, denn: Nur die ersten vier Plätze der dritten Liga berechtigen ansonsten zur Pokalteilnahme. Davon ist Würzburg nach dem 0:1 in Halle bei sechs ausstehenden Spielen mittlerweile neun Punkte entfernt, Unterhaching hat noch drei Zähler weniger auf dem Konto. Insofern müssen beide Kontrahenten nun voll auf den Totopokal setzen, um das Saisonziel „DFB-Pokal-Qualifikation“ zu erreichen.

Michael Schiele erwartet daher ein klassisches Pokalspiel. „Es gibt einen Fight, es wird hin und her gehen, beide werden Pressing spielen. Trotzdem sind es auch zwei spielstarke Mannschaften auf dem Platz. Mal schauen, wie viele Strafraumszenen da auf jeder Seite stattfinden.“ Gut möglich also, dass das Spiel von viel Kampf im Mittelfeld geprägt sein wird und letztlich dadurch entschieden wird, wer seine wenigen Chancen besser nutzt.

Dass die Würzburger überhaupt noch im Wettbewerb vertreten sind, ist überaus glücklich. Nach dem Sieg am „Grünen Tisch“ gegen Schweinfurt (wir berichteten) bezwangen die Kickers in der vorigen Runde Regionalligisten Illertissen erst im Elfmeterschießen.

Die personelle Lage hat sich dafür inzwischen etwas entspannt. Vor allem ist wichtig, dass Stürmer Orhan Ademi nach auskurierter Bauchmuskelverletzung wieder zur Verfügung steht. „Ademi ist da, er kann spielen“, bekräftigte Schiele. Schon am Wochenende in Halle spielteWürzburgs Top-Torschütze zumindest eine halbe Stunde. Bei Janik Bachmann, der gegen Halle nicht im Kader stand, „wird es eng“. Michael Schiele fasst es wie folgt zusammen: „Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen, und diese Spieler wollen es ziehen.“

Den Kickers wäre es recht, wenn ein drittes Mal die Auswärtsmannschaft die Oberhand behalten würde. . .

Dienstag, 09.04.2019