Kickers treffen auf die Schnüdel

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat im Münchner „Haus des Fußballs“ die Achtelfinal-Paarungen des bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerbs ausgelost: Dabei ist der FC Würzburger Kickers in der Runde der letzten 16 beim 1. FC Schweinfurt 05 zu Gast. Die Schnüdel spielen in der Regionalliga Bayern und haben dort nach sechs absolvierten Begegnungen 14 Punkte auf dem Konto.

Das Achtelfinale ist für Dienstag, 4. September, und Mittwoch, 5. September (an diesem Tag bestreitet er FWK in Gommersdorf ein Testspiel gegen Heidenheim), angesetzt. Der Toto-Pokal-Sieger 2018/2019 startet in der darauffolgenden Saison in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde. ne

