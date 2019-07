Kickers warten auf den 50. Drittliga-Sieg

Derzeit befinden sich die Profifußballer des FC Würzburger Kickers noch inmitten der Saisonvorbereitung, um den Feinschliff für die anstehenden Drittliga-Saison zu bekommen. Am Samstag, 20. Juli, soll dann alles sitzen. Dann muss Chefcoach Michael Schiele aus den verbliebenen 13 Spielern der Vorsaison und den bislang 12 Neuzugängen eine funktionierende Einheit geformt haben, die mit einem Heimspiel gegen die U23 des FC Bayern München in ihre vierte Drittliga-Spielzeit startet.

Immerhin zwei Trainerkollegen von Schiele räumen den Kickers in der anstehenden Saison Chancen auf die Aufstiegsplätze ein. Die großen Favoriten sind freilich andere. Nicht vergessen sollte man vor diesem Hintergrund, dass die Würzburger in ihrer noch jungen Drittliga-Geschichte bislang immer gut „abgeliefert“ haben, auch wenn aller Anfang schwer war . . .

Bieber tütet ersten Heimsieg ein

Dass der damalige Kickers-Trainer Bernd Hollerbach nach dem Aufstieg aus der Regionalliga mit seinem FWK gleich zum nächsten Höhenflug ansetzt, war im Sommer 2015 beim Start in die erste Drittliga-Saison der Kickers beim besten Willen noch nicht absehbar. Bei der Premiere in der Wiesbadener Brita-Arena bei einer müden Nullnummer waren gerade einmal 2234 Zuschauer zugegen.

Fünf Spieltage lang mussten die Fans warten, ehe der erste „Dreier“ bei der Rückkehr nach 37 Jahren in den Profifußball bejubelt werden durfte. Dem 2:0-Auswärtssieg gegen den VfB Stuttgart II folgte nur vier Tage später durch ein Tor des Königshöfer Stürmers Christopher Bieber beim 1:0 gegen Erzgebirge Aue, der erste Heimsieg.

Hollerbachs „Rothosen“ überwinterten auf Platz elf, mit nur fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge und neun Zählern Rückstand auf Platz drei. Im Jahr 2016 kannten die Unterfranken dann aber kein Halten mehr. Sie legten unter anderem eine Serie von 12 Spielen ohne Niederlage hin und beendeten die Saison schließlich sensationell als Tabellendritter.

Die nachfolgende Relegation gegen den MSV Duisburg konnte auch noch gewonnen werden. Schneller schaffte nie ein Team den Durchmarsch von der Regionalliga über die 3 Liga bis in die 2. deutsche Bundesliga.

Fehlstart bei der Rückkehr

2017 war der Würzburger Höhenflug zunächst einmal gestoppt. Der „rote Wahnsinn“ war vorüber und der Verein musste sich bei der Rückkehr in die 3. Liga neu aufstellen.

Unter dem neuen Coach Stephan Schmidt drohte sogar der nächste Absturz. Michael Schiele übernahm Schmidts Nachfolge ab dem 12. Spieltag. Zunächst interimsweise, zwei Spieltage später als Cheftrainer. Und das mit Erfolg. Unter dem Schwaben gelangen den Kickers im Herbst 2017 sieben Siege in Serie – das war noch nicht einmal Bernd Hollerbach, dessen Schatten am Dallenberg nach wie vor groß war, gelungen. Am Ende stand der hervorragender fünf Platz – und Michael Schiele war längst der neue starke und unumstrittene Mann an der Seitenlinie der unterfränkischen Nummer eins.

Achterbahnfahrt mit Happy-End

Die zurückliegende Saison 2018/19 war vor allem von der fehlenden Konstanz gezeichnet. Erstmals standen die Kickers in der 3. Liga einen Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz. Allerdings auch erstmals auf Platz zwei – höher ging es bislang nie. Es war ein ständiges Auf und Ab. Zur Winterpause waren die Roten mit nur drei Punkten Abstand nur knapp über dem bedrohlichen Strich. Erstmalig mussten vier, anstatt wie zuvor drei Teams, nach der Saison den Gang in die Regionalliga antreten. Zu Weihnachten ging also das Abstiegsgespenst am „Dalle“ umher.

Dank einer starken Rückrunde standen die Kickers nach 38 Spieltagen jedoch abermals auf Platz fünf – und konnten die dritte Saison in der 3. Liga doch noch in eine erfolgreiche verwandeln.

Auswärts erfolgreicher

Einmal Platz drei, zwei Mal Platz fünf: Kein Wunder, dass das Anspruchsdenken im Umfeld nicht immer gering ausfällt. Auch wenn die finanziellen Mittel Jahr für Jahr weit hinter denen der favorisierten Konkurrenz ist.

114 Mal durfte der FWK mittlerweile in der 3. Liga auflaufen, 49 Spiele wurden gewonnen, 35 Mal gab es keinen Sieger und 30 Mal hieß der Verlierer Würzburg.

Ob es an der knorrigen Art der Unterfranken liegt oder am besonderen Reiz, im fremden Stadion etwas mitzunehmen? Jedenfalls haben die Kickers bislang auswärts acht Punkte und fünf Siege mehr eingefahren als in der heimischen „Flyeralarm-Arena“. Auch der bislang höchste Drittliga-Sieg wurde im August 2018 beim 4:0 gegen Rostock, fast 700 Kilometer fern der Heimat gefeiert. Die höchste Schlappe kassierte der FWK bezeichnenderweise zu Hause. Mit 0:5 schoss der SV Wehen-Wiesbaden im Oktober 2017, bei Schieles ersten Liga-Auftritt als Interimstrainer, die Kickers vom „Dalle“.

Immerhin blieben die Fans ihren Rothosen über alle drei Spielzeiten hinweg stets treu. Insgesamt 307 515 Zuschauer kamen zu 57 Heimspielen in die „Flyeralarm-Arena“, das sind im Schnitt 5395 pro Partie. Die meisten waren es beim fränkisch-bayerischen Derby gegen den TSV 1860 München im März dieses Jahres mit 10 006 Besuchern. Die größte Drittliga-Auswärtskulisse bei einem Kickers-Spiel gab es im Dezember 2015, sechs Tage vor Weihnachten: 25 775 Zuschauer waren bei der 1:2-Niederlage gegen Dynamo Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion.

Drei Monate zuvor spielten die Würzburger auf dem Nebenplatz des Bremer Weserstadions gegen die U23 von Werder 0:0. Diese Partie sahen nur 275 zahlende Zuschauern – Minusrekord bei einem Würzburger Spiel. Beim am schlechtesten besuchten Spiel am Dallenberg kamen im Dezember 2015 immerhin noch 3301 Leute zum torlosen Remis gegen Wehen-Wiesbaden.

Immense Fluktuation

Für viele Spieler ist die 3. Liga nur eine Durchgangsstation. Die Fluktuation in den Kadern der Teams ist deshalb Jahr für Jahr immens. Davon blieben natürlich auch die Würzburger Kickers nicht verschont. 61 Fußballer spielten bis jetzt mit dem Kickers-Wappen auf der Brust in der 3. Liga. Der älteste war Torwart Robert Wulnikowski mit damals 38 Jahren. 21 Jahre jünger war Eigengewächs Maximilian Breunig, als er am letzten Spieltag der Saison 2017/18 gegen Rot-Weiß Erfurt seine Premiere feierte. Die meisten Spiele auf dem Buckel hat der im Sommer nach Halle abgewanderte Patrick Göbel (74), gefolgt vom Neu-Lauterer Simon Skarlatidis (73) und Kapitän Sebastian Schuppan (68).

Würzburg verlassen hat mittlerweile auch Orhan Ademi (zu Eintracht Braunschweig), der mit 23 Toren die Drittliga-Torschützenliste des FWK deutlich vor Dominic Baumann (14 Tore) anführt. Die bemerkenswerteste Quote hatte mit Elia Soriano allerdings ein anderer Stürmer. In der Aufstiegssaison 2015/16 brauchte der Deutsch-Italiener gerade mal 13 Einsätze für acht Treffer.

Auf ganz andere Weise verewigten sich drei andere Spieler. Rechtsverteidiger Phil-Ofosu Ayeh wurde im März dieses Jahres nach einem Kopfstoß für drei Spiele gesperrt. Auf noch ein Spiel Sperre mehr brachte es 2017 Offensivspieler Dennis Mast, nach dem er seinen Gegenspieler mit gestrecktem Bein am Kopf getroffen hatte. Den zweifelhaften Rekord für die längste Sperre hält aber Amir Shapourzadeh, der im September 2015 einen am Boden liegenden Gegner absichtlich auf den Rücken trat und dafür fünf Spiele zuschauen musste. Das waren aber auch schon die übelsten Fehltritte in drei Jahren 3. Liga. Ansonsten waren die Würzburger Kickers bei ihrer Rückkehr in den bezahlten Fußball eine Bereicherung für die 3. Liga.

Man darf gespannt sein, wohin die Reise der „Rothosen“ im vierten Jahr geht . . .

