Anzeige

Der FC Würzburger Kickers gastiert morgen in der ersten Runde des Toto-Pokals beim unterfränkischen Bezirksligisten FC Bad Kissingen. Anpfiff im Dr.-Hans-Weiß-Sportpark ist um 18 Uhr. Nach dem 3:1-Erfolg am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Cottbus wollen die „Rothosen“ nun im Pokal nachlegen. „Jetzt können wir mit einem Sieg ins Pokalspiel gehen“, so Abwehrmann Hendrik Hansen. skai