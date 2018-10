Kleine gegen große Serie

Ein echtes Spitzenspiel steht für den FC Würzburger Kickers am morgigen Sonntag in der 3. Liga auf dem Programm. Am zwölften Spieltag gastieren die Kickers um 14 Uhr beim Tabellendritten SC Preußen Münster. Die Westfalen sind seit vier Ligaspielen ungeschlagen und haben 19 Punkte auf dem Konto. Der FWK hat einem Zähler weniger.

Der SCP feierte zuletzt gegen Energie Cottbus (3:0) und Wehen Wiesbaden (3:0) zwei Heimsiege in Folge. Trotzdem gibt sich Kickers-Akteur Daniel Hägele selbstbewusst: „Wir sind jetzt seit acht Ligaspielen ungeschlagen. Natürlich wollen wir diese Serie auch in Münster ausbauen.“ Zumal die Münsteraner derzeit mit einer gewissen Anfälligkeit in der Defensive zu kämpfen haben. Dies wurde in der Länderspielpause auch bei der bitteren 1:2-Niederlage im Westfalenpokal beim SV Rödingshausen deutlich. Obendrein musste die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen im Liga-Betrieb bereits 14 Gegentore einstecken. Nur der FC Hansa Rostock kassierte von den sieben erstplatzierten Mannschaften mehr Gegentore (18).

Anfällig in der Defensive

Auch deshalb mahnt Marco Antwerpen: „Wir lassen derzeit zu viele Chancen des Gegners zu. Dabei geht es gerade um die Räume, die dem Gegner Chancen erlauben. Daher haben wir in Sachen defensiver Stabilität auch enormen Steigerungsbedarf. Denn gegen Würzburg werden wir uns richtig wehren müssen. Das ist eine der stärksten Mannschaften der 3. Liga.“ Große Hoffnungen setzt man in Münster dabei auf die eigene Offensivabteilung. Denn mit 20 Toren stellt der SCP die beste Offensive der Liga. „Unser Offensivspiel ist nicht nur auf einen oder zwei Stürmer ausgelegt. Wir haben viele Spieler, die immer gut für ein Tor sind“, sagt Defensivspieler Fabian Menig.

Doch auch bei den Würzburger Kickers soll der Schalter im Offensivspiel wieder umgelegt werden. Darauf hofft auch Außenbahnspieler Patrick Göbel: „Vielleicht hatten wir in den letzten Wochen auch ein bisschen Pech im Abschluss. Aber wir wissen, an was wir arbeiten müssen und werden dann auch wieder unsere Tore machen. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass wir ein Problem haben, Tore zu schießen. Denn man sollte auch nicht vergessen, wie eng diese Liga beieinander liegt.“

