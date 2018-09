Maroh nach Uerdingen

Der KFC Uerdingen hat den 31 Jahre alten Innenverteidiger Dominic Maroh verpflichtet. Maroh kommt auf mehr als 130 Einsätze in der 1. Bundesliga und hat zuletzt für den 1. FC Köln gespielt, in der abgelaufenen Saison war er zudem in der Europaleague aktiv. Mit dem Abstieg des FC in die 2. Bundesliga war Maroh, der auch bereits beim 1. FC Nürnberg gespielt hat, in dieser Saison bislang ohne Verein.

KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart: „Dominic Maroh wird die Qualität unseres Kaders noch einmal entscheidend stärken und uns durch seine Erfahrung sicher weiterhelfen können. Von daher freuen wir uns sehr, dass uns dieser Transfer geglückt ist.“ Im Kader des Drittligaaufsteigers stehen unter anderem schon der langjährige Dortmunder Kevin Großkreutz, Weltmeister von 2014, sowie der ebenfalls bundesligaerfahrene Angreifer und frühere U21-Nationalspieler Maximilian Beister. pati

