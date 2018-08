Mit breiter Brust in die nächste Runde

Fast sechs Jahre ist das letzte Aufeinandertreffen der Vereine Würzburger FV und Würzburger Kickers her. Im Oktober 2012 setzte sich der Bayernligist im Achtelfinale des Toto-Pokals mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen die „Rothosen“ durch, die damals noch in der Regionalliga aktiv waren. Morgen Abend kommt es nun zur Neuauflage des Stadtderbys. Das ergab die nach regionalen Gesichtspunkten durchgeführte Auslosung. Anstoß ist um 18.15 Uhr in der Sepp-Endres-Sportanlage des Würzburger FV. Während die Würzburger Kickers nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt in der 3. Liga zuletzt ihren ersten „Dreier“ feierten (3:1 gegen Energie Cottbus), ist der WFV nach sieben Spielen in der Bayernliga Nord noch immer ungeschlagen und auf Platz sechs der Tabelle. Am vergangenen Samstag setzte man sich mit 2:0 gegen die U23 der Würzburger Kickers durch. Somit geht der Gastgeber mit breiter Brust in das zweite Stadtderby innerhalb von vier Tagen – diesmal gegen die „Erste“ des Stadtrivalen.

In der ersten Runde des bayerischen Verbandspokals hatten beide Mannschaften keine Mühe. Die Würzburger Kickers setzten sich am vergangenen Mittwoch mit 9:1 beim 1. FC Bad Kissingen (Bezirksliga Unterfranken) durch. Die Zellerauer gewannen bereits eine Woche zuvor mit 4:1 beim mittelfränkischen Kreisligisten SV Arberg.

Der Sieger der Partie zieht in das Achtelfinale ein. Der Gewinner des Toto-Pokals qualifiziert sich automatisch für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2019/2020. In den vergangenen beiden Jahren gewann der FC Schweinfurt den Toto-Pokal, 2016 triumphierten die Würzburger Kickers im Finale mit 6:2 über die Spvgg. Unterhaching.

Freier Vorverkauf startet heute

Der freie Karten-Vorverkauf startet heute Morgen um 9 Uhr in der Geschäftsstelle der Würzburger Kickers und dauert bis morgen, 14 Uhr. Zudem sind Tickets an der Vereinsgaststätte des WFV erhältlich. An der Tageskasse findet kein Ticketverkauf statt.

