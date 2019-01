Nach dem Fuß jetzt auch noch die Schulter

Der FC Würzburger Kickers muss längere Zeit auf Hendrik Hansen verzichten. Der Defensivspieler zog sich im Testspiel gegen den CFC Genua (1:1) einen dreifachen Bruch des Schlüsselbeins zu. Dies veröffentlichten die Kickers auf ihrer Internetseite. Damit droht dem 24-Jährigen, der bereits in der Vorsaison aufgrund einer Fußverletzung über ein halbes Jahr fehlte, eine erneute Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen.

Hansen kam 2017 vom VfL Wolfsburg an den Dallenberg und absolvierte vor der Winterpause zwölf Pflichtsiele im Dress der Rothosen. Trotzdem zog FWK-Trainer Michael Schiele ein positives Fazit des Wintertrainingslagers ins Spanien: „Jeder Spieler weiß, dass man sich in einer Vorbereitung auch präsentieren kann. Hier ist bisher kein Spieler abgefallen und alle wollen sich für die Startformation gegen Uerdingen anbieten. Daher ist ein gewisser Konkurrenzkampf auch immer gesund. Da ist es für uns als Trainerteam natürlich toll, wenn man aus einer breiten Masse von Spielertypen auswählen kann. Denn unser klares Ziel in der Rückrunde ist es, in jedem Spiel Vollgas zu geben. Dann werden wir am Ende mal schauen, wo die Saison so endet.“

Der erste Drittligagegner des FC Würzburger Kickers im Jahr 2019 hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Osayamen Osawe verpflichtet. Der Angreifer wechselt von Zweitligist FC Ingolstadt zum Tabellendritten der 3. Liga und erhält bei den Krefeldern einen Vertrag bis zum Jahr 2021. Bereits zwischen 2014 und 2016 absolvierte der 25-Jährige insgesamt 70 Drittliga-Spiele für den Halleschen FC (17 Tore, 10 Vorlagen).

Anschließend wechselte Osawe zum damaligen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (57 Spiele, 11 Tore). Nach dem Abstieg der Roten Teufel folgte dann der Wechsel zum FC Ingolstadt. Dort konnte sich der gebürtige Nigerianer allerdings nicht durchsetzen und stand lediglich in acht Spielen der Schanzer in der Startformation. Anfang Januar wurde der Mittelstürmer beim FCI dann aussortiert. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Osawe zu verpflichten“, sagt KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart. „Er wird die Mannschaft in dieser wichtigen Position entscheidend verstärken.“

