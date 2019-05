Neben dem Titel geht es auch um viel Geld

Fußballfans kennen das „Duckmäuser-Spiel“ vor Endspielen: Beide Finalgegner schieben sich gegenseitige die Favoritenrolle zu. Dazu glorifizieren sie die Stärken des Konkurrenten, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden. Solch ein Verbal-Pingpong gibt es vor dem Endspiel um den bayerischen Fußball-Verbandspokal nicht. „Wir nehmen die Favoritenrolle an. Und so werden wir auch auftreten“, sagte Michael Schiele gestern. Der Trainer der Würzburger Kickers strahlte enorme Zuversicht aus, am Samstag den Regionalligisten SV Viktoria Aschaffenburg in dessen Stadion „Am Schönbusch“ zu besiegen. Anstoß ist um 14.15 Uhr.

Der Optimismus ist begründet: Die Kickers haben ihre letzten vier Saisonspiele in der 3. Liga allesamt gewonnen. „Die Stimmung ist gut und sie wird am Samstag nach dem Spiel hoffentlich sehr gut sein“, so Schiele. Bei all der gestern zelebrierten Stärke verschwieg der Fußballlehrer aber auch nicht, dass man in diesem Wettbewerb auch „Dusel“ gehabt habe: Im Achtelfinale war man gegen den Erzrivalen 1. FC Schweinfurt 05 mit 1:3 eigentlich schon ausgeschieden, ehe ein Formfehler der „Schnüdel“ in der Aufstellung die Kickers doch noch ins Achtelfinale hievte. Im Viertelfinale beim FV Illertissen wurstelte man sich im Elfmeterschießen weiter. Erst der 3:0-Erfolg in der Vorschlussrunde bei der Spvgg. Unterhaching war wieder souverän.

Teile des „Matchplans“

Doch genau diese Spiele gegen Schweinfurt und Illertissen sollten den Würzburgern Warnung genug sein: Beide Gegner waren Regionalligisten – so wie Viktoria Aschaffenburg auch. „Wir wollen bestimmend auftreten, aber wir müssen auch geduldig spielen“, gibt Michael Schiele Teile des „Matchplans“ heraus. Dabei müsse sein Team auf die Kontersicherung achten. Herausragend in der Offensive des Gegners ist Björn Schnitzer mit neun Saisontoren. Zudem knipste der Viktoria-Stürmer einmal im Halbfinale, als den Aschaffenburgern der 3:2-Coup gegen Drittligist 1860 München gelang - und das ist wieder eine Warnung für Würzburg.

Soweit das Vorgeplänkel: Interessant ist das Spiel zudem, wenn man mal „in die Kickers hinein schaut“. Die Saison war mit dem fünften Platz sehr ordentlich; doch nun geht es darum, mit dem Finalsieg das Saisonziel zu erreichen – und das heißt seit dem vergangenen Juli: „Qualifikation für den DFB-Pokalwettbewerb 2019/20“. Vor allem die Spieler, die auch in der kommenden Runde noch die „Rothosen“ tragen werden, werden sich also voll ins Zeug legen. Doch wie sind die drauf, die den Verein verlassen werden? „Da habe ich keine Sorge. 13, 14 Mann kommen für die Anfangself in Frage, und die elf die auf dem Platz stehen, werden Gas geben. Alle hatten bisher ein super Auftreten und werden das auch weiter haben“, ist sich Schiele sicher.

Seit gestern steht neben Kohl, Bytyqi, Mast und Göbel ein weiterer Abgang fest: Torhüter Patrick Drewes wechselt in die 2. Bundesliga zum VfL Bochum. Dort hat der 26-Jährige einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Weitere Personalentscheidungen sollen nach dem Pokalendspiel bekannt gegeben werden. Um den Kader adäquat zu bestücken, wäre freilich das Erreichen des DFB-Pokalwettbewerbs ein finanzieller Segen: Knapp 160 000 Euro pro Verein schüttet der DFB an die Erstrundenteilnehmer aus.

Heute um 15.30 Uhr trainieren die Kickers noch einmal öffentlich in der heimischen „Flyeralarm-Arena“. Danach geht es mit dem Bus nach Aschaffenburg. „Wir wollen vor dem Spiel unsere gewohnten Abläufe haben“, begründete Michael Schiele die Übernachtung in „AB“ und schob nochmals nach: „Wir gewinnen. Wir sind gut drauf.“

