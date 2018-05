Neuer regionaler Partner auf dem Kickers-Trikot

Anzeige

„Wir möchten dabei mithelfen, dass die ehrgeizigen sportlichen Ziele der Kickers in der kommenden Saison realisiert werden können und dem fußballbegeisterten Publikum in Würzburg mitreißender und schon bald wieder noch höherklassiger Fußball geboten wird“, freut sich Michael Reizel, Geschäftsführer der BVUK-Gruppe, auf das Engagement bei den Rothosen: „Dieses Sponsoring ergänzt unser Engagement im regionalen Spitzensport um eine weitere Säule.“

Die BVUK. Gruppe wurde 2000 gegründet und hat sich seither kontinuierlich und erfolgreich am Markt entwickelt. Seit Jahren ist die BVUK- Gruppe Förderin sozialer Projekte sowie des Breiten- und Spitzensports in der Region. Das Unternehmen engagiert sich bereits an vorderer Stelle bei den Basketballern von s.Oliver Würzburg und in der Zukunftsstiftung Würzburg. inei

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018