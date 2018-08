Nicht ganz zufrieden

1. FC Bad Kissingen – FC Würzburger Kickers 1:9

Bad Kissingen: Rottenberger, Schmitt, Bäßler (51. Hüfner), Heilmann, Greubel, Laus (46. Schaupp), Kheder, Heimerl, Ruja, Puscas, Zhyvka.

Würzburg: Bätge, Göbel (46. Wagner), Hajtic, Syhre, Langhans, Kohls, Hägele (79. Hansen), Skarlatidis (46. Mast), Ünlücifci, Bytyqi, Breitkreuz.

Tore: 1:0 (5., Foulelfmeter) Laus, 1:1 (15.) Hägele, 1:2 (20.) Breitkreuz, 1:3 (28.) Bytyqi, 1:4 (50.) Bytyqi, 1:5 (61.) Kohls, 1:6 (75.) Bytyqi, 1:7 (77.) Hägele, 1:8 (78.) Bytyqi, 1:9 (89.) Mast. – Rote Karte: Hajtic (68., Würzburg). – Schiedsrichter: Steffen Ehwald (Geldersheim). – Zuschauer: 600.

Drittligist FC Würzburger Kickers ist locker in die zweite Toto-Pokal-Hauptrunde marschiert. Beim Bezirksligisten 1. FC Bad Kissingen gewann die Mannschaft von Trainer Michael Schiele mit 9:1 (3:1). Dabei änderte der Würzburger Cheftrainer im Vergleich zum 3:1-Ligaerfolg gegen den FC Energie Cottbus sein Team auf neun Positionen. So standen lediglich Patrick Göbel und Simon Skarlatidis erneut von Beginn an auf dem Rasen. Daniel Hägele und Patrick Breitkreuz feierten derweil ihr Startelf-Debüt im Kickers-Dress, Torhüter Leon Bätge seine Pflichtspiel-Premiere. Der Kreissieger aus der Rhön ging sogar in Führung: Christian Laus traf in der fünften Minute per Elfmeter zum 1:0.

Der FWK Kickers musste die Partie in Unterzahl beenden, denn nach einer Notbremse sah Hajtic in der 68. Minute die Rote Karte. FWK-Trainer Schiele sagte: „Wir sind schwer in das Spiel hineingekommen. Mit der ersten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein, wir haben zu hektisch gespielt und den Gegner zu Kontern eingeladen. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns dann mehr Chancen erarbeitet und ein standesgemäßes Ergebnis erzielt.“ pati

