Offensiv-Schwäche wird nicht größer thematisiert

Stadionneubau: Der Karlsruher SC darf sich endgültig auf ein neues modernes Stadion freuen. Am Dienstag unterzeichneten die Stadt und der Karlsruher SC die endgültige notarielle Vereinbarung. Demnach soll an alter Stelle ein Fußballstadion für 34000 Zuschauer entstehen. Die Kosten sollen sich dabei auf rund 120 Millionen Euro belaufen. Das Wildparkstadion ist seit 1955 Spielstätte des KSC. „Der Karlsruher Gemeinderat gibt mit der Zustimmung dem Fortbestand des Profifußballs in Karlsruhe eine Chance. Damit beginnt auch eine neue Zeitrechnung“, so KSC-Präsident Ingo Wellenreuther und die Vizepräsidenten Günter Pilarksy und Holger Siegmund-Schultze.

Verlängerung: Oliver Kreuzer bleibt auch weiterhin Sportdirektor des Karlsruher SC. Der 52-Jährige verlängerte sein ursprünglich bis 2019 laufendes Arbeitspapier bis 2021: „Der KSC war immer mein erster Ansprechpartner, darum musste ich nicht lange überlegen.“ Ähnlich äußerte sich auch Ingo Wellenreuther: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Oliver Kreuzer weiterhin einen erfahrenen Sportdirektor mit an Bord haben. Wichtig war uns auch, auf dieser für den sportlichen Bereich entscheidenden Position frühzeitig Planungssicherheit zu haben, um bereits jetzt die Weichen für kommende Saison stellen zu können.“

Tabellenstand: Aktuell steht der Karlsruher SC mit 20 Punkten auf dem achten Tabellenplatz der 3. Liga. Dabei beträgt der Rückstand der Badener auf den Tabellendritten aus Uerdingen lediglich zwei Zähler. Allerdings wartet der KSC bereits seit drei Spielen auf einen Sieg. Aus den vergangenen drei Partien gegen Hansa Rostock (0:1), Wehen Wiesbaden (2:5) und Unterhaching (0:0) verbuchte der KSC nur einen Punkt auf dem Konto. Deshalb betont Offensivspieler Anton Fink: „Wir haben in dieser Saison vorerst bewusst kein konkretes Ziel ausgegeben. Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen und so lange wie möglich oben bleiben. In dieser engen 3. Liga werden sich die Mannschaften durchsetzen, die am wenigsten Fehler machen.“ pati