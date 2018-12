Rothosen brauchen das Erfolgserlebnis

Rückstände: In sechs Hinrundenspielen konnte der VfL Osnabrück noch punkten, obwohl die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune zuvor in Rückstand geraten war. Unter anderem drehten die Niedersachsen zum Saisonauftakt einen 0:1-Pausenrückstand gegen die Würzburger Kickers in einen 2:1-Heimerfolg. Aus Osnabrücker Sicht ein echtes Schlüsselerlebnis. Denn im weiteren Hinrundenverlauf kamen insgesamt 14 Zähler nach Rückständen zusammen. Dabei spiegeln die vier Wendesiege und zwei Unentschieden auch ganz gut das neue Selbstbewusstsein der Lila-Weißen wider. „Das hat uns vom ersten Spiel an ausgezeichnet, dass wir nie aufgeben und immer an unsere Chance glauben“, betont beispielsweise Defensivspieler Ulrich Taffertshofer. Ähnlich beurteilt auch Daniel Thioune die Mentalität seiner Mannschaft: „Bei uns gehen die Köpfe nie nach unten.“

Rangekämpft: „Ich komme aus einer langen Verletzung, hätte halt schon gern früher gezeigt, was ich kann. Aber ich habe meine Zeit gebraucht, die Mannschaft hat zudem gut gespielt – insofern war es logisch, dass es so lange gedauert hat. Aber jetzt habe ich auch selbst das Gefühl, dass ich drin bin. Daher ziehe ich meine Saison hier beim VfL Osnabrück voll durch. Danach sehen wir weiter, was passiert“, so beschreibt Luca Pfeiffer seine bisherige Zeit beim VfL Osnabrück. Der in Bad Mergentheim geborene Angreifer wechselte vor der Saison für ein Jahr auf Leihbasis von Zweitligaaufsteiger SC Paderborn nach Osnabrück. Zuvor stand der 22-Jährige unter anderem in der Regionalliga Südwest bei den Stuttgarter Kickers unter Vertrag. Dort zog sich der Offensivspieler im September 2017 im Ligaspiel gegen die U23 des Bundesligisten TSG Hoffenheim (2:3) einen Kreuzbandriss zu: „Ich bin dem SC Paderborn sehr dankbar, dass ich mich nach meiner Verletzung beim VfL Osnabrück beweisen kann.“

Bilanz: Der VfL Osnabrück hat die Herbstmeisterschaft in der 3. Liga knapp verpasst. Am letzten Spieltag der Hinrunde mussten sich die Lila-Weißen bei der Spvgg. Unterhaching mit einem 1:1 -Unentschieden begnügen. Weil der bisherige Tabellenzweite Karlsruher SC seine Partie in Halle parallel mit 3:0 gewann, rutschten die Niedersachsen wegen der schlechteren Tordifferenz auf den zweiten Tabellenplatz ab. Trotzdem kann sich die Osnabrücker Bilanz nach der Hinrunde mit zehn Siegen, acht Unentschieden und nur einer Niederlage durchaus sehen lassen. Auch deshalb betont Ulrich Taffertshofer: „Natürlich wären wir gern Tabellenführer geblieben. Trotzdem ist die Herbstmeisterschaft erst einmal zweitranging. Denn es hat sicherlich niemand damit gerechnet, dass es bei uns so gut läuft. Daher wollen wir auch unbedingt am Samstag gegen Würzburg nachlegen. Auch weil wir nun bis zum Schluss oben dabei bleiben wollen.“ pati