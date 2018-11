Ruhe bewahren beim frühen Anlaufen des Gegners

Bereits in der Länderspielpause gab es bei den Würzburger Kickers eine Art „Kabinenschwur“. Intern, so viel verriet Trainer Michael Schiele, habe man sich auf eine Punktzahl verständigt, mit der man mindestens in die Winterpause gehen möchte – und die, so der Coach gestern, sei auch nach dem 0:0 vom vorigen Samstag in Köln noch zu erreichen. Man muss nun kein ausgewiesener Fußballexperte sein, um zu erraten, dass bei der angestrebten Zählerzahl ein Sieg im morgigen Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena eingeplant ist. Anstoß in der „Flyeralarm-Arena“ ist um 14 Uhr.

„Wir müssen punkten“, sagte Dave Gnaase, 2016 auch in der Regionalliga für die Spvgg. Neckarelz aktiv, gestern. Der im Sommer von Zweitligist FC Heidenheim gekommene Mittelfeldmann ist sofort zum Stammspieler geworden. In 14 der bisher 16 Liga-Begegnungen war er im Einsatz, einmal fehlte er gelb-rot-gesperrt. „Es war nicht leicht für mich, deshalb bin ich zufrieden, wie es bisher gelaufen ist“, sagte der 21-Jährige. In Heidenheim schaffte er es nicht, sich nachhaltig in der Zweitliga-Mannschaft festzuspielen. Nur neun Einsätze standen da zu Buche. „Ich habe lange nicht gespielt, deshalb musste ich mir hier erst wieder das Selbstvertrauen holen.“

Viele gewonnene Zweikämpfe

Dies hat er unbestritten wieder erlangt – vor allem über dutzendfach gewonnene Zweikämpfe im Mittelfeld. „Er hat eine riesen Energie, eine super Dynamik und läuft unheimlich viel.“ Mit diesen Worten würdigt Michael Schiele den Wert des Youngsters für die Kickers-Mannschaft. Und was bei Gnaase noch besser werden kann, schiebt der Coach aber auch gleich nach: „Am Ball muss er noch etwas ruhiger werden.“

Ruhe herrscht „am Dalle“ weiterhin, obwohl die Lage in der Liga nicht viel besser geworden ist. Mit nur zwei Punkten Vorsprung stehen „die Rothosen“ vor dem ersten Abstiegsplatz, auf dem sich – genau – der kommende Gegner der Kickers befindet. Damit ist auch klar, wie wichtig die morgige Begegnung gegen Jena ist. Gerade deshalb fordert Dave Gnaase fast schon etwas trotzig: „Das muss ein Pflichtsieg werden.“

Das mit den Pflichtsiegen ist so eine Sache in dieser ausgeglichenen 3. Liga. Jüngst gab es diese daheim gegen Sonnenhof Großaspach, Halle und Zwickau eben nicht. „Zuletzt haben wir zu Hause auch nicht so gepunktet. Wir wollen daheim wieder eine Heimmacht werden“, sagte Trainer Schiele gestern. Zu Gegner Jena äußerte er sich so: „Das ist schon eine Hausnummer.“ Gefürchtet ist das „hohe Anlaufen“ von „Carl Zeiss“. Hier gilt es für die FWK-Defensivakteure, Ruhe zu bewahren und mit gezielten Vertikalbällen ins Mittelfeld die erste Pressinglinie zu überspielen. Ob Kai Wagner, Anthony Syhre und Cannigia Elva mitwirken können, ist noch ungewiss.

Kehrt Drewes ins Tor zurück?

Heute möchte sich Michael Schiele auf den Torhüter festlegen, der morgen im Kasten stehen wird. Patrick Drewes ist wieder fit und trainiert in der zurückliegenden Woche voll mit. Gestern Nachmittag schaute der Trainer nochmals genau hin, heute möchte er mit den beiden Schlussmännern ein Gespräch führen. Auch wenn Leon Bätge zuletzt in Köln gut gehalten hat, so spricht doch einiges dafür, dass Drewes, der die Saison als Stammkeeper begonnen hat, morgen in die Startelf zurückkehrt.

Es geht also um einiges am Samstag im Stadion „am Dallenberg“, und Dave Gnaase sagt: „Wir müssen unser Spiel mit unserer Kompaktheit durchziehen. Wenn uns das gelingt, glaube ich nicht, dass Jena eine Chance hat.“

Das Selbstvertrauen ist zumindest verbal vorhanden, nun müssen es die Spieler aber auch einmal wieder auf dem Platz zeigen – nach sieben Begegnungen in Folge ohne Sieg. Schließlich soll die „geheime Punktzahl“ bis zur Winterpause noch erreicht werden…

