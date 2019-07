Schiele braucht Gefühl für die Aufstellungen

Wer gestern um die Mittagszeit am Dallenberg vorbei kam, der musste gedacht haben, die Würzburger haben ein Heimspiel: Fast der gesamte Parkplatz vor der „Flyeralarm-Arena“ stand voll. Doch die Leute waren nicht im Stadion, sondern im benachbarten Freibad – um der Hitze zu trotzen. Die Kickers hatten auch kein Heimspiel, sondern sie müssen morgen um 14 Uhr bei der Spvgg. Unterhaching.

Die Mannschaft der Kickers war zwar nicht im Freibad, doch hat Coach Michael Schiele das Training den tropischen Temperaturen angepasst. Vorgestern und gestern wurde jeweils nur einmal anstatt wie geplant zweimal trainiert. Allerdings fiel gestern die Morgen-Einheit aus, mittags um 14 Uhr ging es „im Trainingszentrum“ in Randersacker dann zur Sache – weil man am Samstag eben auch um 14 Uhr bei hohen Temperaturen spielt. „Wir sind gewappnet. Wir können 90 Minuten lang gehen. Die Hitze soll nichts an unserer Herangehensweise ändern“, sagte Schiele.

Schromm sieht Kickers vorne

Und gewappnet müssen sie sein, die Kickers. Die „Hachinger“ haben ein „bockstarkes“ Auftaktmatch hingelegt, aber „nur“ 1:1 gespielt. Da war mehr drin in Kaiserslautern. Die nun börsennotierte Spielvereinigung wird dem FWK nicht nur deshalb mit Wucht begegnen, weil deren Trainer Klaus Schromm die Würzburger als Geheimtipp auf den Aufstieg genannt hat. „Ich werde ihn am Samstag mal fragen, ob er mitbekommen hat, wie viele Ab- und Zugänge wir gehabt haben“, sagte Schiele gestern mit einem Augenzwinkern. Beide Fußballlehrer verbindet seit einiger Zeit ein freundschaftliches Verhältnis.

Beim Spieltagskader-Basteln ist in den ersten Saisonwochen viel Fingerspitzengefühl von Michael Schiele gefragt. Er muss einerseits rasch einen Kern von sieben, acht Spielern finden, die das Gerüst, oder wie es im Fußball-Jargon heißt, den Stamm der Mannschaft bilden. Auf der anderen Seite muss er alle 27 Akteure des Kaders bei Laune halten. „Da sind viele Gespräche und auch offene Worte gefragt. Grundsätzlich wird jeder seine Chance in dem Maße bekommen, wie er was im Training anbietet.“

Beim Aufstellungs-Puzzle ist es in diesen Tagen hilfreich, dass nun gleich zwei Englische Wochen anstehen – eine in der Liga, eine mit Verbands- und DFB-Pokal. „Zwei, drei Veränderungen“ kündigte der 41-jährige Fußballlehrer für das unterhaching-Spiel an.

Dominik Widemann geht davon aus, dass er spielen wird: „Man wünscht sich nichts mehr als ein Tor gegen den Ex-Klub“, hofft er auf einen eigenen Treffer. Vor dieser Saison wechselte von den Oberbayern nach Unterfranken. „Es macht Spaß; hier hat sich schon eine Einheit gebildet“, sagt der 22-Jährige, der auch schon für Heidenheim in der 2. Bundesliga spielte. Etwas überraschend war der Offensivspieler im Auftaktspiel gegen den FC Bayern II von Trainer Schiele für die Anfangself nominiert worden. „Ihm fehlt noch ein wenig das Selbstvertrauen, doch wir werden noch Spaß an ihm haben“, spricht Schiele über Widemann. Übrigens: Als „Aufnahmeprüfung“ sang Dominik Widemann „Wahnsinn“ von Wolfgang Petry vorm Team. In dieser Woche hatte Widemann keinen Kontakt zu seinen Ex-Kollegen in Unterhaching

Weiter nicht zur Verfügung stehen werden Albion Vrenezi und Frank Ronstadt. Beide Neuzugänge sind verletzt und werden nächste Woche zurück erwartet.

