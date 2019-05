Schiele deutet Veränderungen an

VfL Sportfreunde Lotte – FC Würzburger Kickers 1:2

Lotte: Kroll, Langlitz, M. Schulze (72. Wendel), Straith, Al-Hazaimeh, Oesterhelweg (72. Wegkamp), L. Dietz, J. Hofmann, Lindner, F. Drinkuth, Jovic (46. Chato).

Würzburg: Verstappen, Göbel, Hägele, Schuppan, Kurzweg, Gnaase (60. Hansen), Sontheimer, Bachmann (57. Skarlatidis), Ademi, Kaufmann, Baumann (78. Breitkreuz).

Tore: 1:0 (29.) Lindner, 1:1 (50.) Kaufmann, 1:2 (87.) Breitkreuz . – Schiedsrichter: Jonas Weickenmeier (Frankfurt am Main). – Zuschauer: 1631.

Der FC Würzburger Kickers hat die Drittligasaison 2018/19 mit einem Auswärtssieg abgeschlossen und damit den fünften Platz der vorigen Spielzeit wiederholt. Bei den Sportfreunden Lotte setzten sich die Rothosen mit 1:2 durch. „Wir waren von Beginn an super in der Partie, hatten ein gutes Positionsspiel und waren ballsicher. Danach sind wir dann etwas schlampiger geworden und haben zu viele Fehler gemacht. Auch in die zweite Halbzeit sind wir sehr gut gestartet. Nach dem Ausgleich ging es dann hin und her, bis Patrick Breitkreuz den Siegtreffer erzielt hat“, fasste FWK-Trainer Michael Schiele die Partie zusammen.

Auf der anderen Seite müssen die Gastgeber den bitteren Gang in die Regionalliga West antreten. Dies wäre auch bei einem eigenen Erfolg gegen die Kickers, aufgrund der Endergebnisse auf den anderen Plätzen, unausweichlich gewesen. Entsprechend enttäuscht zeigte sich Lottes Cheftrainer Ismail Atalan: „Natürlich haben wir die Ergebnisse auf den anderen Plätzen mitbekommen. Generell ist aber in den 38 Spielen einfach zu viel falsch gelaufen, um die Klasse zu halten. Wenn man in der Rückrunde nur 17 Punkte holt, ist das irgendwie auch verdient. Denn man steigt nie am letzten Spieltag ab.“

Kickers vergeben Chancen

Dabei gehörte die Anfangsphase im „Frimo Stadion“ in Lotte klar den Mainfranken. Allerdings verpassten Dominic Baumann (3.) und Orhan Ademi (5.) den frühen Führungstreffer. Zudem landete ein 20-Meter-Abschluss von Fabio Kaufmann nur am Pfosten (13.). Auf der anderen Seite läutete ein Distanzschuss von Maximilian Oesterhelweg die beste Phase der Sportfreunde ein (17.). Zuerst verfehlte ein Abschluss von Adam Straith noch das Würzburger Gehäuse, ehe in der 29. Minute der Ball doch in eben jenem zappelte. So nutzte Jaroslaw Lindner einen Fehler im FWK-Aufbauspiel aus und brachte den VfL mit 1:0 in Führung.

Aus Sicht der Sportfreunde Lotte war jedoch ein Muster ohne Wert, da die Halbzeitergebnisse auf den anderen Plätzen (Jena führte 2:0 gegen 1860 München, Großaspach 1:0 bei Fortuna Köln) die Hoffnung auf den Klassenerhalt im Keim erstickte. Folgerichtig agierte zu Beginn der zweiten Hälfte nur der FC Würzburger Kickers und glich durch Fabio Kaufmann zum 1:1 aus (50.). Obendrein brachten die Zwischenstände der anderen Spiele Lotte relativ schnell Gewissheit, dass der Abstieg nicht mehr abzuwenden ist. Trotzdem gaben sich die Sportfreunde noch nicht auf und kamen im weiteren Spielverlauf auch zu ihren Torabschlüssen. Zuerst scheiterten Felix Drinkuth und Paterson Chato aus der Distanz (52., 55.), ehe FWK-Schlussmann Eric Verstapppen den Versuch von Alexander Langlitz glänzend abwehrte (66.). Die Schlussphase der Partie gehörte dann wieder dem FWK. Erst scheiterte Simon Skarlatidis an Steve Kroll (86.), dann sorgte Patrick Breitkreuz mit einem sehenswerten Schlenzer für die Entscheidung des Spiels (87.).

Somit reist der FC Würzburger Kickers mit einer kleinen Erfolgsserie zum Toto-Pokalfinale nach Aschaffenburg. Denn die letzten vier Ligaspiele gewannen die Rothosen allesamt. Zudem laufen die Personalplanungen bei den Kickers für die Drittligaspielzeit 2019/20 auf Hochtouren. Dabei deutet sich schon jetzt an, dass sich das Gesicht der Mannschaft erneut stark verändern könnte. Zumindest lassen dies die Aussagen von Michael Schiele nach der Partie erahnen: „Es wird eine gewisse Blutauffrischung geben. Vielleicht tut diese dann auch ganz gut.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019