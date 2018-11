Schiele kündigt Veränderungen der Startelf an

Neubesetzung: Vor der Saison präsentierte der FSV Zwickau mit Joe Enochs einen neuen Cheftrainer. Der 47-Jährige trat in die Fußstapfen von Torsten Ziegner, welcher nach sechs Jahren bei den Westsachsen keinen neuen Vertrag erhielt. Allerdings plagen die Zwickauer noch immer finanzielle Probleme. So musste der FSV vor der Saison lange um die Lizenz bangen, denn der DFB forderte bei der Lizenzierung zusätzlich einen Nachweis von rund 1,4 Millionen Euro an liquiden Mitteln. Erst im letzten Moment wurde dieser Nachweis dank zusätzlicher Sponsoreneinnahmen erbracht und so die Lizenz gesichert. Auch deshalb betont Joe Enochs: „Der Verein hat klar kommuniziert, dass es vor allem darum geht, die 3. Liga zu halten.“

Elfmeterkönig: Toni Wachsmuth ist bisher der Elfmeterkönig der 3. Liga. Dies zeigte der 31-Jährige auch am vergangenen Spieltag beim 2:2 gegen die Spvgg. Unterhaching. Dort traf der FSV-Kapitän in der 20. Minute vom Punkt zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Somit hat der Innenverteidiger in der laufenden Saison bisher alle fünf geschossenen Elfmeter verwandelt: „Ich trainiere die Ausführung. Aber mit unseren Torhütern im Training kann ich die jeweilige Spielsituation nicht simulieren. Das ist dann noch ein Unterschied. Wie ich schieße, lege ich mir vorher im Kopf zurecht.“ Kurios dabei: In der offiziellen Drittliga-Torschützenliste belegt der gelernte Defensivspieler mit sechs Toren den fünften Platz.

Statistik: Von den letzten zehn Spielen haben die Zwickauer nur eine Partie gewonnen. Auch deshalb steht der FSV aktuell mit 15 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt dabei lediglich einen Zähler. Zuletzt gelangen Hansa Rostock (2:2), Wehen Wiesbaden (0:0) und Unterhaching (2:2) drei Unentschieden in Folge. Der FSV feierte auf fremden Plätzen erst einen Saisonsieg. Dieser gelang am neunten Spieltag beim 1:0 in Uerdingen. pati