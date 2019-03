Schiele: „Zwei Punkte zu wenig“

Erneut musste sich der FC Würzburger Kickers in der 3. Liga mit einer Punkteteilung zufriedengeben, denn das 1:1 beim SV Meppen war das zweite Auswärts-Unentschieden in Folge (wir berichteten). Die Mainfranken blieben nun schon zum siebten Mal in Folge in einem Auswärtsspiel ungeschlagen. Am Dienstagabend in Meppen verhinderte vor allem eine mangelnde Chancenverwertung den sechsten

...