„Schubs“ für andere?

Zum Jahres-Auftaktspiel am Sonntag in Uerdingen (Vorbericht siehe unten) wird er wegen einer Gelb-Sperre fehlen, doch Sebastian Schuppan wird länger bei den Würzburger Kickers bleiben. Der 32-jährige Kapitän hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr „mit Option auf eine weitere Saison“ verlängert. „Alles passt, es gab keine Gründe, warum es nicht weiter gehen soll. Ich habe mich nullkommanull mit anderen Vereinen beschäftigt“, sagte der ehemalige Zweitliga-Spieler gestern.

Sebastian Schuppan hofft, dass dieser Schritt „den anderen Jungs einen Schubs“ gibt. Neben dem Kontrakt des Kapitäns laufen nämlich weitere 16 Spieler-Verträge am Saisonende aus. „Die Vertragsverlängerung des Kapitäns stand in unserer Kaderplanung natürlich ganz oben auf dem Zettel“, sagte Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer und fügte an: „Er ist sowohl auf als auch außerhalb des Platzes eine Person mit einer starken Meinung und einer, zu dem die jungen Spieler stets aufschauen.“

Keine „Nachnominierung“

Auch für Trainer Michael Schiele ist das Bleiben des Ex-Bielefelders ein wertvoller Schritt: „Er geht voran, er ist mein verlängerter Arm auf dem Feld und er hat eine sehr gute Ansprache vor der Mannschaft“, sagte der FWK-Coach gestern.

Schiele teilte weiter mit: Für den nach Rostock gewechselten Maximilian Ahlschwede wird es keine „Nachnominierung“ für den Mannschaftsrat geben. Diesem gehören neben Schuppan auch Daniel Hägele und Orhan Ademi an. mf

