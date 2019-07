Sebastian Schuppan weckt die Träumer

Kapitän Sebastian Schuppan war der Erste, der den Finger in die Wunde legte: „Wir haben alle zu viel gejubelt nach dem ersten Spiel. Ich habe mich gefühlt, als hätten wir die Meisterschaft gewonnen. Wir sind doch nicht der Aufstiegsaspirant Nummer drei. Die Träumer können jetzt aufwachen.“ Das waren deutliche Worte des Routiniers nach der derben 0:3-Niederlage im Drittliga-Heimspiel der Würzburger Kickers am Dienstag gegen Sonnenhof Großaspach (wir berichteten). Auf Nachfrage, ob Schuppan mit seinen Worten denn die Mannschaft oder das Umfeld meine, sagte er bestimmt: „Jeder, der sich angesprochen fühlt.“

Peng! Verflogen sind die Freuden nach dem 3:1-Auftakterfolg der Kickers gegen den FC Bayern München II nun endgültig. Ob das „ominöse“ 4:5 von Unterhaching eine „psychologische Mitschuld“ an dieser jüngsten Niederlage hatte, wussten weder der FWK-Spielführer noch der Trainer. Coach Michael Schiele hatte trotz der mehr als vermeidbaren Niederlage in „Haching“ erneut dieselbe Anfangsformation aufgeboten - zum dritten Mal in Folge. „Ich habe in Unterhaching nicht so viel Falsches gesehen“, begründete er diese Maßnahme.

Allerdings hat er am Dienstag dann auch nicht so viel Richtiges gesehen. Okay, man sieht, wie die Kickers von hinten heraus Fußball spielen wollen. Die Positionen im Aufbauspiel sind gut besetzt. Allerdings ging es gegen Sonnenhof Großaspach oft zu langsam nach vorne, so dass sich der Gegner immer wieder stellen konnte. Zudem machten teils viel zu leichte Passfehler gute Angriffs-Ansätze zunichte. Sebastian Schuppan sah es so: „Wenn man so viel den Ball hat wie wir, der macht halt auch mehr Fehler.“ 74 Prozent Ballbesitz hatten die Kickers am Dienstag. Vor allem im ersten Durchgang verfielen die „Rothosen“ dann aber auch in so einen „Pass-Pass-Pass-Trott“. Hier fehlte mal ein anderer Impuls, ein Diagonalball zur Eröffnung oder ein „langer Ball“ hinter die Abwehr.

Vorne fehlt „der Bums“

Auffallend war zudem, dass sich die Würzburger, wie schon in der vorigen Runde, schwer taten, Chancen herauszuspielen. Im letzten Drittel fehle „der Bums“. Michael Schiele sprach „vom letzten Pass“, der nicht angekommen sei. Und waren die Kickers über außen einmal durch, dann war das Positionsspiel der Angreifer im Strafraum mangelhaft, so dass sie nur schwer bis gar nicht angespielt werden konnten.

Jetzt sind sie zunächst einmal wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen, die Würzburger Kickers. Schon morgen geht es mit dem Auswärtsspiel beim Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt weiter. „Drei Tage Erholung sind nicht viel. Wir brauchen dort elf Man auf dem Platz, die marschieren können“, sagte Sebastian Schuppan bestimmt und stapfte von dannen – wohlwissend, dass aus dem Traumstart gegen Bayern München II ganz fix ein Fehlstart werden kann…

