Ruhig ist es in den vergangenen Monaten um das Thema „Stadionneubau“ der Würzburger Kickers geworden. Dies gilt aber nur für die öffentliche Wahrnehmung. Intern treiben die Würzburger Kickers das Projekt weiter mit Vehemenz voran. Doch dabei kommen sie nicht in dem Maße vorwärts, wie sie das gerne hätten.

Nach wie vor hat die Stadt die Aufgabe, nach einem geeigneten Standort zu suchen. Die vier bisher genannten möglichen Bauplätze „Y-Spange zwischen Reichenberg und Heuchelhof“, „nördlich von Versbach“, „Lengfeld, gegenüber von Ikea“ und „Neuer Hafen“ (wir berichteten) sollten eigentlich bis zum Sommer reduziert werden. „Jetzt haben wir aber plötzlich fünf Standortmöglichkeiten, weil der Stadtrat die Verwaltung beauftragt hat, den Standort ,am Dalle’ noch einmal zu überprüfen“, sagt Sebastian Herkert, Aufsichtsratsmitglied der Kickers und ist dabei ein wenig genervt. Er wollte dazu aber keine näheren Angaben machen.

Recherchen der FN haben ergeben, dass jetzt noch geprüft werden soll, ob man das Stadion an einem anderen Platz am Dallenberg bauen kann – zum Beispiel hinter der „Flyeralarm-Arena“ in Richtung der Bundesstraße 19. Der Standort „Dalle“ war eigentlich schon vom Tisch, weil ein Bau dort aufgrund der notwendigen Lärmschutzmaßnahmen viel zu teuer geworden wäre. Für Erschließung und Neubau des Stadions mit etwa 20 000 Zuschauern sind etwa 35 Millionen Euro kalkuliert.

Sollten weiter fünf Bauplätze untersucht werden, kostet das, aus Kickers-Sicht, natürlich eine Menge Zeit. „Außer einer Stadtrundfahrt, bei dem die Standorte abgefahren und ein paar Hamster entdeckt wurden, ist nicht viel passiert. So kommen wir nicht vorwärts“, macht Herkert seinem Unmut Luft. Denn es ist nicht so, dass der FWK „endlos“ Zeit für den geplanten Stadionneunbau hat. Aufsichtsratsmitglied Sebastian Herkert erklärt: „Auch wir haben Druck von den Verbänden und müssen deshalb das Projekt mitanschieben. Wir haben eine Zeitvorgabe von DFB und DFL: Es ist bei uns nicht so, dass wir in Zukunft im Falle eines Aufstiegs in die 2. Bundesliga den zeitlichen Rahmen für einen Neubau wie beim erstmaligen Aufstieg bekommen würden.“

Weg von Würzburg?

Deshalb ist der bereits vor einiger Zeit vom Fußballclub artikulierte „Plan B“ immer noch nicht vom Tisch. Und dieser besagt, dass man sich bei den Kickers auch weiterhin Gedanken über einen Neubau außerhalb der Gemarkung Würzburg Gedanken macht. Sebastian Herkert sagt hierzu: „Wenn wir bei der zeitlichen Vorgabe der Verbände mit der Stadt nicht übereinkommen, dann müssen wir auf den Plan B zurückgreifen. Diesen verfolgen wir deshalb mit gleicher Vehemenz wie Plan A.“

Ruhe ist um den geplanten Stadionneubau der Kickers also ganz und gar nicht eingekehrt...

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018