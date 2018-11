So schnell kann es gehen: Fast-Absteiger nun Erster

Auch in ihrer elften Saison hat die 3. Liga wieder einiges zu bieten. Mittendrin sind die Würzburger Kickers. Die Fränkischen Nachrichten blicken auf die Tops und Flops der ersten 150 ausgetragenen Spiele.

Spitzenreiter: Ganz oben in der Tabelle findet sich aktuell mit 30 Punkten der VfL Osnabrück wieder. Die Niedersachsen kassierten in 15 Spielen bisher nur eine Niederlage und stellen zudem mit zehn Gegentoren die beste Defensive der Liga. In der vergangenen Saison 2017/18 schaffte der VfL gerade noch den Klassenerhalt. Ein nervenaufreibender Abstiegskampf blieb den Osnabrückern nur erspart, da der Chemnitzer FC nach dem Abzug von neun Punkten aussichtslos zurückfiel. Auch deshalb mahnt Trainer Daniel Thioune: „Niemand sollte plötzlich meinen, dass die Saison ein Selbstläufer wird. Wer uns im Mai schon auf dem Rathausplatz sieht, liegt falsch. Denn bei uns hat sich durch die Erfolge eine positive Dynamik entwickelt. Daher sprechen wir jetzt nicht plötzlich von den großen Zielen.“

Remiskönige: Mit gleich zehn Unentschieden ist die SG Sonnenhof Großaspach der Remiskönig der Liga. Keine andere Mannschaft in der Liga teilte sich öfters mit dem Gegner die Punkte. Allerdings kassierte die SG auch erst zwei Saisonniederlagen. Neu Trainer Florian Schnorrenberg ist in seinen bisherigen vier Spielen auf der SG-Bank sogar noch ungeschlagen und fuhr bisher acht Zähler mit dem Dorfklub ein. Zuletzt gelang gegen den Tabellenzweiten SC Preußen Münster ein überraschender 3:1-Heimerfolg. Trotzdem betont Florian Schnorrenberg: „Wir wollen in der 3. Liga bleiben und Spieler entwickeln. Darum geht es in jedem Training und jedem Spiel.“

Pleitenserie: Eigentlich hatte man sich bei Zweitligaabsteiger Eintracht Braunschweig auf eine ruhige Drittligaspielzeit eingestellt. Jedoch scheint dieser Traum für den BTSV bereits nach 15 Spielen ausgeträumt zu sein. Denn aktuell belegen die Braunschweiger Löwen mit lediglich neun Punkten den letzten Tabellenplatz der 3. Liga – auch weil die Niedersachsen erst einen Saisonsieg eingefahren haben. Dies ist der absolute Negativwert aller Drittligisten. Zudem beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz schon stolze acht Zähler. Dabei hatte sich Mitte Oktober etwas wie Aufbruchstimmung rund um die Hamburger Straße entwickelt. Damals übernahm André Schubert das Traineramt von Henrik Pedersen. Doch auch dieser Wechsel verpuffte (4 Spiele, 1 Punkt): „Es gibt jetzt nicht zwei, drei Stellschrauben, an denen man drehen kann, sondern wir müssen einen ganz neuen Ansatz finden.“

Unberechenbar: Am 8. Oktober lief es für den FC Würzburger Kickers in der 3. Liga noch rund. Das 0:0-Unentschieden gegen die SG Sonnenhof Großaspach war bereits das achte Spiel in Folge ohne Niederlage für den FWK. In der Tabelle standen die Kickers damals auf dem fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter VfL Osnabrück betrug nur vier Zähler. Gut vier Wochen und vier Niederlagen später sind die Rothosen bis auf Platz 13 abgerutscht. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur noch ein mageres Pünktchen. Trotzdem betont Cheftrainer Michael Schiele: „Mit der Leidenschaft und mit dem Ehrgeiz mache ich mir gar keine Sorgen. Die brennen die Jungs, die müssen sich einfach mal belohnen.“ Hingegen mahnt Kapitän Sebastian Schuppan: „Derzeit machen wir Fehler, die wir in unserer Situation nicht machen dürfen.“ Nach der Länderspielpause steht das direkte Kellerduell bei Fortuna Köln auf dem Spielplan steht. Die Fortuna belegt aktuell mit 17 Zählern den ersten Abstiegsplatz.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018