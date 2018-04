„Spaß haben einzig die Insolvenzverwalter“

Anzeige

Erst Ende der vergangenen Woche veröffentlichte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Ausgaben der Drittligavereine für Beraterhonorare. Demnach flossen im Zeitraum zwischen März 2017 und März 2018 knapp 2 951 079 Euro. Nach Angaben des DFB beinhalten dies Zahlungen sowohl Provisionszahlungen von Vereine an Berater bei Abschluss oder Verlängerung eines Arbeitsvertrages mit einem Spieler als auch Zahlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Transfervereinbarungen zwischen zwei Vereinen. Zum Vergleich: Im Zeitraum von März 2016 bis März 2017 zahlten die 20 Drittligavereine insgesamt rund 2,7 Millionen Euro für Beratungsleistungen. Damit sind die Provisionszahlungen erneut leicht gestiegen.

Unterdessen haben immer mehr Vereine in der 3. Liga mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Allen voran der Chemnitzer FC und der FC Rot-Weiß Erfurt. Beide Traditionsvereine stellten zuletzt in der laufende Saison wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Dies ist ein Schritt, welchen seit der Gründung der 3. Liga im Jahr 2008 bereits Rot-Weiß Ahlen (Saison 2010/11), Alemannia Aachen (2012/13), VfR Aalen und der FSV Frankfurt (beide 2016/17) gegangen sind. Zudem verzichteten mit den Kickers Emden (zur Saison 2009/10) und der TuS Koblenz (2011/12) zwei Vereine sogar freiwillig auf einen Lizenzantrag. Obendrein verwehrte der DFB den Kickers aus Offenbach in der Saison 2012/13 eine Lizenz für die dritthöchste deutsche Spielklasse.

Die Marktwerte aller 20 Drittliga-Kader 1. SV Wehen Wiesbaden (Kadergröße: 28 / Gesamtmarktwert: 7,05 Mio. Euro). 2. 1. FC Magdeburg (26 / 6,50 Mio. Euro). 3. Karlsruher SC (25 / 6,03 Mio. Euro). 4. FC Würzburger Kickers (23 / 6,00 Mio. Euro). 5. FC Hansa Rostock (26 / 5,98 Mio. Euro). 6. Hallescher FC (27 / 5,88 Mio. Euro). 7. SV Werder Bremen II (30 / 5,83 Mio. Euro). 8. VfL Osnabrück (28 / 5,75 Mio. Euro). 9. SC Paderborn 07 (28 / 5,53 Mio. Euro). 10. SC Fortuna Köln (27 / 5,50 Mio. Euro). 11. FSV Zwickau (28 / 5,48 Mio. Euro). 12. SG Sonnenhof Großaspach (25 / 5,40 Mio. Euro). 13. Chemnitzer FC (26 / 5,38 Mio. Euro). 14. Spfr. Lotte (27 / 5,30 Mio. Euro). 15. Spvgg. Unterhaching (30 / 5,25 Mio. Euro). 16. Preußen Münster (26 / 5,20 Mio. Euro). 17. VfR Aalen (24 / 5,05 Mio. Euro). 18. FC Rot-Weiß Erfurt (30 / 4,95 Mio. Euro). 19. FC Carl Zeiss Jena (25 / 4,93 Mio. Euro). 20. SV Meppen (27 / 4,65 Mio. Euro).

Auffallend ist, dass immer mehr Vereine die Lizenz nur noch unter Auflagen erhalten. So muss beispielsweise der FSV Zwickau für die kommende Saison 2018/19 noch 1,4 Millionen Euro an liquiden Mitteln nachweisen. Hinter vorgehaltener Hand hat sich die 3. Liga deshalb auch längst das Image einer Pleiteliga erarbeite. „Es gibt leider einige Klubs, für die die Finanzen eine Gratwanderung sind“, heiß es diesbezüglich in einer Mitteilung aus der DFB-Zentrale in Frankfurt. Auch der letztjährige Drittligameister MSV Duisburg kämpfte lange Zeit mit finanziellen Problemen und konnte nach eigenen Angaben nur dank der Rückkehr in die 2. Bundesliga einer Pleite entgehen. Damals betonte Vorstandsvorsitzender Ingo Wald: „Die Einzigen, die an der dritten Liga Spaß haben, sind die Insolvenzverwalter. Wir haben nach insgesamt drei Spielzeiten dort unsere finanziellen Reserven aufgebraucht.“