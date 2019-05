Trainer spricht von „guter Saison“

Erneut landete der FC Würzburger Kickers in der Endabrechnung der 3. Liga auf dem fünften Tabellenplatz (57 Punkte). Bereits in der Saison 2017/18 rangierte der FWK mit 61 Zählern am Ende auf eben jenem Rang. Dabei standen die „Rothosen“ nach einer durchwachsenen Hinrunde mit 24 Punkten noch auf dem elften Rang. Dafür lief es für die Kickers in der Rückserie mit 33 Punkten deutlich besser. Ebenfalls zeigte sich die Offensivabteilung der Mainfranken äußerst treffsicher. Denn mit 56 Toren zählt diese zu den Top Vier der 3. Liga. Nur der Karlsruher SC (64) und der SV Wehen Wiesbaden (71) trafen häufiger. Auch deshalb zieht Trainer Michael Schiele eine positive Saisonbilanz: „Die Mannschaft hat sich auf alle Fälle weiterentwickelt. Auch hat die Mannschaft einen tollen Charakter. Daher kann man am Ende von einer guten Saison sprechen.“ pati

