„Uns fehlt Drecksaumentalität“

Vier Niederlagen in Folge, seit sechs Spielen ohne Sieg – Fußball-Drittligist Würzburger Kickers befindet sich in einer Krise. Im Interview mit den Fränkischen Nachrichten spricht der Vorstandsvorsitzende und Sportdirektor des FWK über die Gründe für den Absturz von Platz zwei Rang 13. Auf den 37-Jährigen kommt in den kommenden Monaten viel Arbeit zu, denn am Saisonende laufen 18 Spielerverträge aus. In unserem Gespräch klang aber auch deutlich durch, dass die Sehnsucht nach einer Rückkehr in die 2. Bundesliga nach wie vor groß ist und mittelfrisitg weiter ein Ziel bleibt.

Herr Sauer, sind Sie in dieser Drittliga-Saison Vorstandsvorsitzender und Sportdirektor eines Top-Teams oder eines Abstiegskandidaten?

Daniel Sauer (lacht): Das ändert sich wöchentlich. Im Moment sind wir einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt. Wir sind unten drin und brauchen da auch nichts schön reden. Wenn man sich die Spiele anschaut, dann erkennt man, dass wir unsere Philosophie durchsetzen und Fußball spielen wollen. Das werden wir nicht ändern. Im Moment werden die individuellen Fehler brutal bestraft, das tut weh. Jetzt müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen.

Wie sehen die aus? Erste Gespräche mit dem Trainer wird es bestimmt schon gegeben haben.

Sauer: Man könnte jetzt sagen: Wir sollten wieder etwas schlechter spielen und gewinnen. Nein, im Ernst, und um es in klaren Worten zu sagen: Uns fehlt so ein wenig die Drecksaumentalität – und damit meine ich gewiss nicht unsere Spielweise oder fordere auf, unfair zu spielen. Wir waren aber in der einen oder anderen Situation einfach zu brav. Zwickau und Halle sind hier weggefahren, ohne zu wissen, warum sie gewonnen haben. Wir müssen im Spiel fokussierter sein.

Ist diese fehlende Fokussierung in der Phase der Saison verloren gegangen, als die Siege eingefahren wurden, weil die Spieler dachten: Jetzt läuft es?

Sauer: Im Sport passiert es oft, dass man im Erfolg unterbewusst zwei, drei Prozent weniger macht. Doch das können wir uns als Würzburger Kickers nicht erlauben. Im Training haben wir eine unglaublich hohe Intensität, doch auf dem Feld fehlt manchmal die Galligkeit und die letzte Konsequenz; und da nehme ich keinen Mannschaftsteil raus.

Ist Ihnen die fehlende Galligkeit in der Offensive am augenscheinlichsten? Haben die Kickers ein Offensivproblem?

Sauer: Ich sage es mal so: Wir haben die gegnerischen Torhüter trotz einer guten Spielanlage zuletzt nur zu wenigen Glanzparaden gezwungen. Die andere Seite ist die: Vor sechs Wochen hatten wir die beste Offensive der Liga. Der Schrei nach dem Top-Knipser ist immer groß, aber da frage ich: Wie viele Tore hat Adriano Grimaldi (Stürmer von 1860 München, Anm. d. Red.) in dieser Saison gemacht? Vier! So viele wie Orhan Ademi und genauso viele wie Dominic Baumann. Namen tun es also nicht immer. Auch deshalb war es unsere Philosophie, das Toreschießen auf mehrere Schultern verteilen zu wollen. Zuletzt hatten wir ein Problem, ja. Aber wir haben die Qualität in der Offensive in dieser Saison auch schon nachgewiesen.

Müssen Sie in der Winterpause trotzdem Offensiv-Personal nachkaufen?

Sauer: Grundsätzlich haben wir Vertrauen in unseren Kader, aber wir beobachten den Markt natürlich ganzjährig. Im Winter, das weiß man, ist es mit Verpflichtungen immer schwerer als im Sommer. Klar ist: Enis Bytyqi wollen wir im Winter abgeben, weil er nicht zum Zug kommt. Man muss aber auch warten, ob in den nächsten Wochen ein Spieler auf uns zukommt und weg will.

Kam bisher schon einer mit diesem Wunsch?

Sauer: Nein.

Haben Sie überhaupt noch finanzielle Ressourcen, um im Winter „nachrüsten“ zu können oder müssen die Kickers erst Spieler verkaufen, um dann Geld für Verstärkungen zu haben?

Sauer: Darum geht es nicht. Es geht um die Kadergröße, und die ist, wenn alle fit sind, eher sogar etwas zu groß. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir im Winter noch jemanden abgeben.

Am Ende dieser Saison laufen 18 Verträge aus. Können Sie jetzt schon sagen, wer unbedingt bleiben soll?

Sauer: Wir haben ein Kaderbild im Kopf und werden in den kommenden Wochen die Gespräche weiterführen. Die Spieler entscheiden ja im Moment auch noch nicht, was sie in der kommenden Runde machen werden. Wenn jemand den sportlichen und finanziellen Anreiz der zweiten Liga hat, wird er sich immer damit beschäftigen. Da sind wir gewiss nicht blauäugig.

Mit welchen Perspektiven wollen Sie Spieler davon überzeugen, hier bei den Kickers zu bleiben?

Sauer: Wir haben handelnde Leute, die weiter die Vision „2. Bundesliga“ haben, und sind auf jeden Fall von großem Ehrgeiz getrieben. Das ist aber brutal schwer zu planen, weil die Vereine so eng beieinander sind. Der Spirit des Vereins ist, immer weiter nach vorne zu kommen. Bei uns haben die Spieler die Möglichkeit, sich für die zweite Liga zu entwickeln. Neumann, Taffertshofer, Müller und Nikolaou sind hier die jüngsten Beispiele. Zudem sind wir ein familiärer Verein mit einer starken Kameradschaft, wir kümmern uns beispielsweise auch um Kindergartenplätze und um Arbeitsstellen für die Partnerinnen unserer Spieler.

Auf der einen Seite besteht die Sehnsucht nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga, die Tabellensituation sagt aber im Moment etwas komplett anderes aus. Sind die Kickers nun in die Situation gekommen, in der die Gefahr besteht, sich finanziell zu übernehmen, so wie es in einer ähnlichen Lage schon einige Vereine in der 3. Liga getan haben?

Sauer: Durch den schnellen Aufstieg ist die Erwartungshaltung schon sehr hoch im Umfeld des Vereins. Im ersten Drittliga-Jahr haben wir uns unglaublich auf die Spiele gegen Rostock, Cottbus und Co. gefreut. Und auch jetzt haben wir es in dieser attraktiven 3. Liga mit Top-Vereinen wie Braunschweig, Kaiserslautern und 1860 München zu tun. Das ist es doch, wonach lange Jahre gelechzt wurde. Da fehlt mir dann schon teilweise die Demut, die auch grundsätzlich im Zuge des gesellschaftlichen Wandels abgenommen hat. Aber zurück zur Frage: Es ist unheimlich schwer aufzusteigen, weil fast jeder Verein aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga möchte.

Ist es realistisch, dass die Kickers mit einem ähnlichen Etat und einer feinjustierten Mannschaft um den Aufstieg mitspielen?

Sauer: Das kommt auch auf die Liga-Konstellation an. In dieser Saison ist es unrealistisch. Es gilt, in der richtigen Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen.

In welchem Bereich müssen die Kickers infrastrukturell nun den nächsten Schritt machen?

Sauer: Zunächst einmal haben wir mit dem Areal auf der Sieboldshöhe eine gute Basis für den Nachwuchs geschaffen. Unser Stadion ist für die 3. Liga aktuell noch in Ordnung. Aber wir müssen langfristig einen Neubau anstreben, um konkurrenzfähig zu bleiben. (Neue Einzelheiten zum Stadionbau lesen Sie im nebenstehenden Bericht, Anm. d. Red.).

Was erwarten Sie von der Mannschaft bis zur Winterpause?

Sauer: Siege. Wir wollen weiter Fußball spielen wie zuletzt, müssen aber jetzt „die Dinger“ machen und unsere individuellen Fehler abstellen.

Mit welcher Platzierung wären Sie am Ende der Runde zufrieden?

Sauer: Platzierungen zu nennen, ist unsinnig, weil zwischen Platz sechs und 15 meistens nur ein paar Punkte liegen. Wenn wir jetzt zusammenstehen und uns aus dieser Situation befreien können, damit wir im Februar Luft zu den Abstiegsplätzen haben, bin ich zufrieden. Die Qualifikation für den DFB-Pokal, egal über welchen Weg, wäre für uns extrem wichtig.

Spielt das Szenario eines Abstiegs überhaupt eine Rolle?

Sauer: Natürlich. Wir haben in den vergangenen Jahren immer unsere Lizenzanträge für vierte, dritte und zweite Liga abgegeben.

Auf welche Qualitäten des Trainers Michael Schiele bauen Sie?

Sauer: Er hat immer Lösungen gefunden und war immer mutig. Es gibt nur wenige Trainer, die Fach- und Sozialkompetenz so miteinander vereinen wie er. So etwas zahlt sich immer aus. Er besitzt zudem die Gabe, von Bewährtem Abstand zu nehmen. Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Umgang mit ihm und stehen ohnehin bei allen Entscheidungen voll hinter ihm.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018