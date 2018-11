Vier Fragen zu vier Niederlagen in Serie

FC Würzburger Kickers – FSV Zwickau 0:2

Würzburg: Bätge, Ahlschwede (67. Göbel), Hansen, Schuppan, Wagner, Skarlatidis, Hansen, Gnaase (63. Ademi), Kaufmann, Baumann (82. Elva), Breitkreuz.

Zwickau: Brinkies, Könnecke (89. Sorge), Wachsmuth, König, Barylla, Schröter (73. Bickel), Lauberbach, Frick (76. Hoffmann), Kartalis, Reinhardt, Antonitsch.

Tore: 0:1 (21.) Reinhardt, 0:2 (25.) Könnecke. – Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn). – Zuschauer: 5035.

Zum Start drei Niederlagen, dann acht Spiele nicht verloren, jetzt vier Pleiten hintereinander. Die Würzburger Kickers fahren in dieser Drittliga-Saison Achterbahn. Nach dem vermurksten Saisonstart schien der FWK in der Spur und auf dem Weg zu einem Top-Team zu sein. Dass jetzt, nach dem 0:2 gegen Zwickau, der Absturz bis in die Abstiegsregion gekommen ist, liegt daran, dass vieles, was im Spätsommer gut war, mittlerweile verloren gegangen ist. Die FN beantworten die vier wichtigsten Fragen zu vier Niederlagen in Serie.

Liegt es nur an den Stürmern, dass die Kickers zu selten Torgefahr ausstrahlen?

Nein. Fakt ist, dass die Kickers zu wenig „fette“ Chancen herausspielen. Sämtliche Möglichkeiten sind im Grunde nur „Halbchancen“. Dominic Baumann und Patrick Breitkreuz rackerten gegen Zwickau zwar, doch brandgefährlich wurde es zu selten. Dies liegt aber auch daran, dass „der letzte Pass“ viel zu oft zu schlampig und zu ungenau gespielt ist. Der immer-emsige Fabio Kaufmann beispielsweise ist so oft außen durch, doch seine Zuspiele in den torgefährlichen Raum sind meist zu ungenau. Es ist genügend Personal „in der Box“, doch dieses wird wird zu selten mit exakten Pässen oder Flanken gut in Szene gesetzt.

Warum ist die defensive Stabilität abhanden gekommen?

„Wir können nicht immer zwei Tore kassieren“, motzte Sebastian Schuppen. Doch genau das ist in den vergangenen drei Spielen passiert. Die Umstellung von der anfangs praktizierten Dreierkette auf Viererkette hat nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Die immer mehr werdenden kleinen und großen individuellen Fehler, so auch vor den Toren gegen Zwickau, sorgen für eine schleichende Verunsicherung – beginnend beim Torwart Leon Bätge. Der zeigte nach seinem Bock in Karlsruhe auch am Freitag wieder diverse Unsicherheiten und steckte damit seine Vorderleute an. Lichtblick: Hendrik Hansen überzeugte mit seiner Ruhe am Ball und Zweikampfstärke

Ist alles nur Pech, ausbleibendes Glück oder fehlende Qualität?

Hier gehen die Meinungen auseinander: „Das hat nichts mehr mit Glück und Pech zu tun. Wir müssen uns wieder darauf besinnen, was wichtig ist“, sagte Kapitän Sebastian Schuppan. Trainer Michael Schiele haderte hingegen mit der Glücksgöttin Fortuna. Als der FWK lange ungeschlagen war, sei man selten in Rückstand geraten. „Wille Leidenschaft, Spielanlage – passt alles. Aber das Ding geht nicht rein“, sagte der Trainer. Und genau an diesem Punkt stellt sich die Qualitätsfrage. Die Angreifer Baumann, Ademi, Breitkreuz und Elva besitzen kein Drittliga-Topniveau, Enis Bytyqi spielt schon seit Wochen keine Rolle mehr.

Ist etwas zwischen Trainer und Mannschaft oder Trainer und Verein verrückt?

Auch wenn die Szene direkt nach dem Spiel vermuten lässt, dass hier eine Schieflage besteht, ist das nicht so: Vorstands-Boss Daniel Sauer und Aufsichtsratsmitglied Sebastian Herkert liefen nach dem Spiel stramm auf den Platz und unterhielten sich wort- und gestenreich mit dem Trainer. Schiele lief danach sichtlich wütend davon. Wie die FN erfuhren, ging es in diesem Disput aber nicht um interne Dinge. Trotzdem: Seit Michael Schiele seinen Vertrag verlängert hat, haben die Kickers in der Liga nicht mehr gewonnen. Vier Niederlagen am Stück gab es unter ihm noch nie. Der 40-Jährige ist jetzt mehr denn je gefordert. Auf sein Team kann er dabei setzen: „Wir sind intern gefestigt. Es stand immer eine Mannschaft auf den Platz“, sagte Sebastian Schuppan.

