Vor Weihnachten gegen VfL

Der DFB hat in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und den Vereinen die Spieltage 19 bis 23 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt.

Es handelt sich hierbei um die letzten beiden Spieltage vor der Winterpause sowie die drei Spieltage im neuen Jahr bis zum 11. Februar 2019. Der FC Würzburger Kickers wird dabei viermal an einem Samstagmittag seine Spiele austragen.

Lediglich eine Partie muss der FWK dann einem Sonntag austragen. Zum Weihnachtsspieltag empfangen die Rothosen am Samstag, 22. Dezember, den aktuellen Tabellenführer VfL Osnabrück. Das neue Jahr in der 3. Liga beginnt nach fünfwöchiger Winterpause mit dem Aufeinandertreffen der Sportfreunde Lotte und des TSV 1860 München am Freitag, 25. Januar 2019 (ab 19 Uhr).

Für die Mannschaft von Michael Schiele beginnt das Kalenderjahr 2019 am Samstag, 26. Januar, mit einem Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen, der seine Heimspiele bekanntlich in Duisburg austragen muss.

Die Spiele des FC Würzburger Kickers in der Übersicht:

16. Spieltag: Samstag, 24. November, 14 Uhr: SC Fortuna Köln – FWK

17. Spieltag: Samstag, 1. Dezember, 14 Uhr: FWK – FC Carl Zeiss Jena

18. Spieltag: Samstag, 8. Dezember, 14 Uhr: 1. FC Kaiserslautern – FWK

19. Spieltag: Sonntag, 16. Dezember, 14 Uhr: FWK – VfL Sportfreunde Lotte

20. Spieltag: Samstag, 22. Dezember, 14 Uhr: FWK – VfL Osnabrück

21. Spieltag: Samstag, 26. Januar, 14 Uhr: KFC Uerdingen – FWK

22. Spieltag: Samstag, 2. Februar, 14 Uhr: FWK – VfR Aalen

23. Spieltag: Samstag, 9. Februar, 14 Uhr: FC Energie Cottbus – FWK

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018