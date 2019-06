Wie seine Schwestern: Äußerst sprintstark

Der FC Würzburger Kickers verzeichnet mit Leroy Kwadwo, der von Fortuna Düsseldorf II an den Dallenberg kommt, den fünften Neuzugang für die kommende Drittliga-Spielzeit 2019/20. Der 1,85 Meter große Kwadwo hat am Dallenberg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben und ist neben Sebastian Schuppan, Daniel Hägele und Ibrahim Hajtic eine weitere Option in der Innenverteidigung. Darüber hinaus ist der 22-Jährige auch als Linksverteidiger einsetzbar.

Schalker Vergangenheit

Nach seinen ersten Stationen bei Rot-Weiss Essen, SG Wattenscheid 09, SC Westfalia Herne und TSG Sprockhövel landete der Linksfuß im Jahr 2017 bei der U23 des FC Schalke 04. Von dort aus wechselte er ein Jahr später zu Fortuna Düsseldorf II, wo der Deutsch-Ghanaer sein Team zeitweise als Kapitän auf das Feld geführt hatte, ehe ihn eine Verletzung stoppte.

Bei Kwadwo, der insgesamt 39 Regionalliga-Spiele absolviert hat, freut sich FWK-Trainer Michael Schiele auf einen „echten Athleten, der nicht nur sprint-, sondern auch kopfball- und zweikampfstark ist“. Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer fügt hinzu: „Mit Leroy haben wir einen aufmerksamen und lernbereiten Spieler verpflichtet, der sein Entwicklungspotenzial noch nicht ausgeschöpft hat“. „Ich bin stolz darauf, den nächsten Schritt zu gehen und freue mich, hier zu sein. Würzburg ist eine super Option für mich, ich werde ab dem ersten Tag Vollgas geben“, äußert sich Kwadwo zu seinem Wechsel.

Dass Sport in Leroys Familie liegt, beweisen auch seine beiden Schwestern: Seine jüngere Schwester Keshia ist U18-Europameisterin über 100 Meter sowie U20-Europameisterin in der 4x100-Meter-Staffel, die ältere Schwester Yasmin wurde U20-Europameisterin über die 100 Meter und die viermal 100-Meter-Staffel. jafi

