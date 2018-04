Anzeige

Tor: 1:0 (74.) Neumann. – Schiedsrichter: Eric Müller (Bremen). – Zuschauer: 5267.

Nach den Siegen gegen Magdeburg und Wehen Wiesbaden sowie den Unentschieden gegen Paderborn und den KSC haben die Würzburger Kickers auch am Samstag gegen das fünfte Spitzenteam der 3. Liga nicht verloren – ja, mehr noch, sie haben letztlich verdient gegen Fortuna Köln gewonnen. War die erste FC-Hälfte noch sehr von Sicherheit und mangelhafter Konterführung geprägt, so spielte der FWK im zweiten Durchgang ordentlichen Fußball und hatte Chancen. Trotzdem bedurfte es wieder eines Standards, um den „Dreier“ einzufahren: Müller trat eine Ecke, Nikolaou köpfte am langen Pfosten in die Mitte und Neumann musste aus einem Meter nur noch den Fuß hinhalten (74.). Glück hatten die Kickers bei der einzig echten Chance der enttäuschenden Gäste, als Keita-Ruel nach einer Konfusion im Strafraum aus etwa acht Meter das leere Tor nicht traf, sondern den Ball an die Latte zimmerte (55.). Insgesamt verteidigten die Kickers sehr gewissenhaft. mf

