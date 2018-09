Wiedergutmachung gelungen

Unterhaching – Würzburger K. 0:1

Unterhaching: Königshofer, Welzmüller (62. Bauer), Endres, Greger, Winkler, Stahl, Kiomourtzoglou (62. Widemann), Porath, Marseiler (73. Krauß), Hain, Bigalke.

Würzburg: Drewes, Göbel, Hansen, Schuppan, Wagner, Bachmann, Gnaase (86. Syhre), Skarlatidis, Mast (78. Kaufmann), Baumann (70. Hägele), Ademi.

Tor: 0:1 (55.) Baumann. – Schiedsrichter: Dr. Henrik Bramlage (Vechta). – Zuschauer: 3286.

Die Würzburger Kickers setzen ihre Serie in der 3. Liga fort und stürmen nach einem 1:0-Auswärtssieg gestern bei der SpVgg Unterhaching hoch auf den dritten Tabellenplatz. Das Tor des Tages köpfte Dominic Baumann in der 55. Spielminuten.

Hachings Trainer Claus Schromm zeigte sich nach Spielende sehr beeindruckt vom starken Spiel der Kickers: „So einen mutig aufspielenden Gegner hatten wir hier schon lange nicht mehr.“ Die bis dahin noch ungeschlagenen Oberbayern fanden über 60 Minuten kaum ins Spiel. Die entschlossen und selbstbewusst auftretenden Unterfranken zeigten sich gut erholt vom „Derby-Fiasko“ in Schweinfurt.

Die Kickers, die zum vierten Mal in Folge mit der gleichen Anfangself antraten, bestimmten von Beginn an das Geschehen und kamen nach zehn Minuten durch Dominic Baumann zu ihrer ersten Großchance. Mit einem geschicktes Raumverhalten, guter und aggressiver Zweikampfführung und breiten Schultern (nach zuletzt drei Ligasiegen in Serie) kaufte der FWK dem Überraschungsteam der Liga über weite Strecken des ersten Durchgangs förmlich den Schneid ab. Einzig in der 22. Minute gab es eine Schrecksekunde für die 100 mitgereisten Kickers-Fans, als Hachings-Torjäger Stephan Hain denkbar knapp am Gehäuse von Patrick Drewes vorbei köpfte. Ansonsten hatten die Unterfranken alles fest im Griff. Einzig ein erfolgreicher Torabschluss fehlte.

Nach dem Seitenwechsel war weiterhin kaum etwas von den hochgelobten Hausherren zu sehen. Und so kam es nicht ganz überraschend, dass die Kickers in der 55. Spielminute mit 1:0 in Führung gingen. Die Entstehung war allerdings einigermaßen kurios. Im Mittelfeld sprach der junge Schiedsrichter Henrik Bramlage, der sein erstes Drittliga-Spiel pfiff, FWK-Stürmer Orhan Ademi einen mutmaßlich unberechtigten Freistoß zu, der dann über Umwege zum Tor führte. Der lang geschlagene Freistoß wurde kurz vor dem Sechzehner vom heute bärenstarken Kai Wagner auf Dominic Baumann weitergeleitet, dem das Kunststück gelang, aus fast Sechzehnmeter den Ball per Kopf zur Führung ins lange Eck zu bugsieren.

„Hachinger“ Sturmlauf

Auf den Führungstreffer folgte ein mehrminütiger Sturmlauf der Spvgg., bei dem Kickers-Torwart Patrick Drewes das ein ums andere Mal parieren musste. In der Schlussphase befreiten sich die Würzburger aber mehr und mehr aus der Umklammerung der wütend anrennenden Hachinger befreien. Schieles Umstellung von einer Vierer- auf einer Dreierkette ab der 70. Minute (nach der Einwechslung von Daniel Hägele), brachte die Sicherheit und Stabilität zurück und so geriet der Sieg in der Schlussphase nicht mehr in Gefahr. „Wir sind überglücklich“, sagte Schiele und fügte an: „Letztes Jahr haben wir gegen Unterhaching nicht einen Punkt geholt. Heute war es über 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg für uns.“

Neben dem Sprung auf Platz drei nach sieben Spieltagen in der 3. Liga, ist den Kickers zudem die richtige Antwort auf die peinliche 1:3-Niederlage im Landespokal gegen Schweinfurt geglückt. Über 90 Minuten wurden die Spieler noch vom mitgereisten Anhang auf die Derby-Pleite mit einem Spruchband („Wer nicht kämpft hat im Derby nichts verloren!“) erinnert. Dazu gab es als quasi stillen Protest ein 15-minütiges Schweigen zum Spielbeginn im Gästeblock. Angesicht der extrem starken 90 Minuten beim Spitzenreiter dürfte die Versöhnung zwischen Fans und Mannschaft nicht besonders schwierig ausfallen. „Wir waren genauso angefressen nach der Derby-Niederlage wie die Fans“, sagte Linksverteidiger und Torvorbereiter Kai Wagner nach dem Match: „Wir haben uns am Donnerstag als Team zusammengesetzt und wir wollten heute gegen den Tabellenführer eine Trotzreaktion zeigen.“ Und das ist der Schiele-Elf in Haching eindrucksvoll gelungen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018