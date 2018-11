„Wir sind überzeugt, da raus zu kommen“

Sieben Spiele her ist er mittlerweile, der letzte Sieg der FC Würzburger Kickers. In den letzten vier Begegnungen kassierten die Unterfranken jedes Mal eine Niederlage. Nun steht der Verein auf Platz 13 im unteren Tabellendrittel und hat gerade einmal 18 Punkte auf dem Konto. Und es könnte sogar noch prekärer werden: Vom direkten Abstiegsplatz trennt den FWK nur noch ein Punkt. Für Kickers-Trainer Michael Schiele gibt es da nichts zu beschönigen: „Der Druck ist da. Wir müssen wieder in die Spur kommen und punkten. Den Tabellenplatz haben wir realisiert und müssen jetzt zusehen, dass wir wieder da unten wieder raus kommen.“

Zweimal hoch verloren

Im Auswärtsspiel bei Fortuna Köln treffen die „Rothosen“ jetzt am morgigen Samstag um 14 Uhr allerdings auf einen Verein, der in der jüngsten Vergangenheit auch alles andere tat, als in der 3. Liga „Glanzpunkte“ zu setzen. Die Kölner stehen im Moment auf Rang 17. Zuletzt hat die Fortuna in der Ligakonkurrenz sehr hoch verloren, einmal gegen die Spvgg. Unterhaching (0:6) und dann den SV Wehen Wiesbaden (0:7). Auch die Rheinländer haben also schon bessere Zeiten gesehen.

„Gefährlich sind sie doch.“ Trainer Michael Schiele warnt seine Würzburger Jungs eindringlich davor, das Spiel allzu locker anzugehen: „Die Fortuna wird nicht mit vollem Selbstvertrauen spielen, aber sie werden versuchen, hinten die Null zu halten und wenig Chancen zuzulassen“, mutmaßt der Chefcoach.

„Müssen wieder raus kommen“

Worauf der Schwerpunkt liegen soll, macht Schiele auch unmissverständlich deutlich, um eine weitere Pleite zu verhindern: „Wir schauen auf uns und müssen gewisse Dinge ändern. Wichtig ist, im Kollektiv zu verteidigen und auch zu versuchen, Chancen heraus zu spielen. Wir haben ein super Team, halten zusammen und sind überzeugt, da wieder raus zu kommen und die Punkte einzufahren.“

Sebastian Schuppan, der Kapitän der Kickers, ist naturgemäß auch nicht zufrieden mit der Punkteausbeute der letzten Spiele. Die beiden hohen Niederlagen der Gastgeber sind für ihn aber kein ausschlaggebendes Kriterium. Er rückt eher die schwache Leistung seines eigenen Teams in den Mittelpunkt. „Wir müssen unbedingt uns selbst im Blick haben. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, und deshalb sind wir mit der Punkteausbeute der letzten Wochen nicht zufrieden.“ Grund zu Optimismus ist da: „Wir haben an unseren Schwächen gearbeitet und versucht, diese abzustellen. Wir müssen diese Serie durchbrechen. Es ist wichtig, jetzt rigoros zu spielen, klare Sachen zu machen und dadurch wieder Selbstvertrauen zu entwickeln.“

Allerdings ist noch nicht sicher, ob Michael Schiele auf den kompletten Kader zurück greifen kann. Caniggia Elva hat muskuläre Probleme. Es steht noch nicht fest, ob er bis Samstag gegen die Kölner wieder fit sein wird.

Ähnlich ist die Situation bei Torwart Patrick Drewes, der nach sechs Wochen verletzungsbedingten Ausfalls seit einer Woche wieder mit der Mannschaft trainiert. Das Pech klebt ihm allerdings weiter an den Füßen, denn: Jetzt leidet er an einem Magendarminfekt, und man weiß noch nicht, ob er am Wochenende im Kasten stehen kann. Auch Patrick Göbel ist durch einen Magendarminfekt angeschlagen, vor seinem Einsatz am Samstag steht allerdings ein noch größeres Fragezeichen.

Was passiert mit Enis Bytyqi?

Ein Spieler, der seit längerem nicht mehr im Kader steht, ist Enis Bytyci. Der „Kicker“ schrieb jüngst, dass die Würzburger den Offensivmann in der Winterpause gehen lassen und dafür einen neuen Stürmer verpflichten wollen. Michael Schiele dementiert: „Mit Enis Bytyqi haben im Sommer Gespräche stattgefunden. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Er ist aber weiterhin im Training dabei und wird behandelt wie jeder andere auch. Von einem neuen Stürmer weiß ich nichts.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.11.2018