„Wir wollen kein Mittelmaß“

Patrick Göbel (links, hier im Hinspiel beim FSV Zwickau) erwartet im morgigen Heimspiel das direkte Duell mit seinem Bruder Christoph. Dass der FWK aufgrund der Tabellensituation nun nachlässt, glaubt Göbel indes nicht. © Frank Scheuring

Während der zurückliegenden Woche wurde Patrick Göbel öfter als üblich in der Abteilung „Ticketing“ bei den Würzburger Kickers vorstellig. „Wir sind noch am Tüfteln, wie wir das geregelt bekommen“, sagte der Flügelflitzer des FWK vor dem morgigen Heimspiel gegen den FSV Zwickau (Anpfiff 14 Uhr). Der Grund für die vielen Kartenanfragen begründet sich darin: Auf der Gegenseite, beim FSV also,

...

Sie sehen 14% der insgesamt 3025 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.02.2018