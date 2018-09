Zu viele Möglichkeiten nicht genutzt

Michael Schiele (FC Würzburger Kickers): „Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten und sind dann glücklich in Führung gegangen. Das Gegentor zum 1:1 war extrem unglücklich, und wir hätten den Ball dort einfach besser klären müssen. Daher ging die Punkteteilung zur Halbzeit auch in Ordnung. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser in der Partie und müssen eigentlich das zweite Tor machen. Das haben wir aber nicht geschafft. Daher müssen wir mit dem Punkt leben.“

Henrik Pedersen (Eintracht Braunschweig): „Man sieht bei uns, dass wir im Kopf noch immer nicht richtig frei sind. Auch wenn wir gut angefangen haben. Allerdings geraten wir dann unglücklich in Rückstand, profitieren aber bei unserem Tor auch von einem Fehler. In der zweiten Halbzeit waren wir dann zu passiv und haben zu viele gute Tormöglichkeiten zugelassen. Insgesamt können wir mit dem Punkt zufrieden sein.“

Verbandspokal: Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat das Toto-Pokal-Viertelfinale zwischen dem FV Illertissen und dem FC Würzburger Kickers terminiert. Demnach müssen die Kickers am 16. Oktober um 18 Uhr im „Vöhlinstadion“ in Illertissen antreten. Der FVI steht aktuell in der Regionalliga Bayern mit zwölf Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Zuletzt verlor die Mannschaft von Stefan Anderl in Aschaffenburg mit 1:3.

Englische Woche: Bereits am morgigen Dienstag geht es für den FC Würzburger Kickers in der 3. Liga mit einem weiteren Heimspiel weiter. So empfängt der FWK am neunten Spieltag um 19 Uhr den SV Meppen in der „Flyeralarm-Arena“. Aus diesem Grund bieten die Kickers eine Kartenaktion an. Alle Besucher des zurückliegenden Heimspiels gegen Eintracht Braunschweig können bis zu fünf Stehplatzkarten für nur fünf Euro pro Ticket erwerben. Dieses Angebot gilt auch für sämtliche Dauerkartenbesitzer. pati