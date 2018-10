Zwischen Ballett und Bombardement

Serien beginnen, Serien halten an, Serien enden: Acht Spiele lang waren die Würzburger Kickers nun ungeschlagen in der 3. Liga, und am vergangenen Spieltag unterlag der FWK erstmals seit dem 12. August wieder, und zwar mit 0:1 in Münster. Trainer Michael Schiele baut vor dem morgigen Spiel um 14 Uhr zu Hause gegen den Halleschen FC auf die Heimstärke seiner Truppe: „Zu Hause stehen wir gar nicht schlecht da.“

Als die Serie im Sommer begann, lagen die Unterfranken mit drei Niederlagen aus den ersten drei Saisonspielen schon fast wieder am Boden. Ein Grund des dann beginnenden Aufwärtstrends war, dass Schiele die Defensiv-Reihe im Spielsystem von Dreier- auf Viererkette änderte. Zuletzt, in Münster, spielte Würzburg in der Abwehr erstmals seitdem wieder mit einer Dreier-Formation. „Wir können beides, und man muss sehen, was wir gegen Halle machen“, sagte der Coach gestern. Die Formation wird letztlich auch davon abhängen, ob der angeschlagene Janik Bachmann fit wird.

Als die Serie anhielt, spielten die Kickers oft so gut, dass sie von der Konkurrenz als Spitzteam wahrgenommen wurden. Michael Schiele winkte trotz den zwischenzeitlichen Sprungs auf Platz vier schon damals ab und relativierte auch gestern: „Ich hoffe, dass wir irgendwann einmal eine Top-Mannschaft werden.“

Als die Serie endete, hätte sie das eigentlich gar nicht tun dürfen, denn der FWK lieferte in Münster seine, so berichten Beobachter aus dem Stadion, beste Saisonleistung ab. Michael Schiele wollte das so nicht bestätigen. Vielmehr kritisierte er die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor.

Und genau hier ist der Ansatzpunkt des 40-Jährigen für das morgige Heimspiel. „Wir haben in der zurückliegenden Woche viele Abläufe im letzten Drittel trainiert“, berichtete Michael Schiele über die Übungseinheiten. Zweimal in Folge blieben die Würzburger Kickers nun ohne eigenen Treffer (0:0 gegen Sonnenhof Großaspach und 0:1 gegen Münster.)

Der Hallesche FC überzeuge vor allem durch seine sehr große Mentalität, hat Schiele ausgemacht. Zudem eilt der Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner der Ruf voraus, äußerst körperbetont zu spielen. Kickers-Offensivmann Dennis Mast drückte es feuilletonistisch-martialisch aus: „Auf den Außen tanzen sie Ballett, und sonst bombardieren sie dich mit Zweikämpfen.“ Mast muss es wissen, schließlich hat er vier Jahre für Halle gespielt.

„Jopek wird entscheiden wollen“

Einer von Masts Kumpels ist Björn Jopek, der Ex-Würzburger, der nun für Halle spielt. Er hatte unter Michael Schiele einen schweren Stand, weshalb er auch den Verein wechselte. „Er wird sich hier präsentieren und das Spiel entscheiden wollen“, glaubt der FWK-Trainer. Dabei ist noch gar nicht sicher, ob Jopek überhaupt spielen kann. Er plagt sich mit einer Hüftprellung herum.

Eine Serie haben die Würzburger auch bei den Torhütern, allerdings eine schwarze: Patrick Drewes ist weiter verletzt, Nico Stephan fällt wegen den Folgen eines Verkehrsunfalls aus. Bayernliga-Torwart Maximilian Humpenöder hat eine Rote Karte gesehen und ist gesperrt. Im Grunde ist ja auch die aktuelle Nummer eins verletzt: Leon Bätge erlitt vor drei Wochen beim Spiel in München einen Nasenbeinbruch, spielt aber trotzdem. Und das stark.

