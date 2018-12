2019 steigen die Grund- und Gewerbesteuer

Groß war die Freude bei Bürgermeister Ludger Krug in der Sitzung des Königheimer Gemeinderats im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus darüber, dass endlich die Defibrillatoren für die vier Ortsteile geliefert worden sind. Aufgehängt werden sollen sie in Königheim bei der Sparkasse, am Café Berberich in Gissigheim, am Rathaus in Brehmen und am Feuerwehrgerätehaus in Pülfringen. Gemeinderat Bernd Frank verwies jedoch darauf, dass man noch immer auf die Geräte für Königheim und Pülfringen warte. Wenn alle installiert seien, werde es in allen Ortschaften Defibrillatoren-Schulungen geben.

Über die Messungen an den Windrädern werde man soweit zulässig im Gremium berichten, beantwortete Krug die Frage eines Bürgers. Die Untersuchungen müssten innerhalb eines Jahres nach der Inbetriebnahme eines Windrats erfolgen. Somit rechne man im Januar/Februar mit den Ergebnissen.

Hohe Einsparungen bei den Stromkosten verspricht sich die Gemeinde von der Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Brehmen und Pülfringen auf LED-Technik. Ersetzt werden sollen die zwischen 1975 und 1998 eingebauten Natrium- oder Quecksilberdampflampen. Einstimmig den Zuschlag dafür erhielt zum Angebotspreis von rund 78 079 Euro brutto das Unternehmen Netze BW GmbH. Darin „inklusive“ ist nach Aussage von Krug „an jedem Mast eine Standsicherheitsprüfung“.

Die neue Fahrzeughalle für die Pülfringer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr wird von der Königheimer Zimmerei Holzbau Rapp gebaut. Sie erhielt einstimmig den Zuschlag bei einem Angebotspreis von brutto rund 114 656 Euro. Die Maßnahme wird, so der Bürgermeister, vom Land mit 90 000 Euro bezuschusst.

Ohne Einwände verabschiedete das Gremium die Neufassung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung.

Als Satzung hat das Gremium einmütig den Bebauungsplan „Ritterberg II“ auf Gemarkung Königheim beschlossen. Zwei Punkte der eingegangenen Stellungnahmen seien besonders relevant gewesen. Die vom Landratsamt angeordnete Maßnahme zur Regenrückhaltung werde mit dem Bau des Regenrückhaltebeckens im Rahmen des Hochwasserschutzes Königheim erfüllt. Außerdem werde man – wie vom Umweltschutzamt gefordert – Ausgleichsflächen schaffen.

Groß war das Interesse eines Bürgers an den Nitratwerten des Wassers der Königheimer Quellen. Wie ihm Gemeinderat Bernhard Honikel versicherte, hätten diese sich im Gegensatz zu früher stark verbessert.

Nicht beantworten konnte Krug die Frage eines Bürgers nach einer Alternativtrasse zur Entwässerung des geplanten Baugebiets „Tannenweg“ in Gissigheim. Wie er erklärte, gebe es „umfassende Einwände der Anwohner, zum Teil auch mit anwaltlicher Unterstützung“. Dies alles müsse man nun prüfen.

Eine kleine Ausstellung über den Weinbau ist der Beitrag der Gemeinde Königheim zum Tag der offenen Tür am Samstag, 13. Juli, in der „TauberPhilharmonie“ in Weikersheim. su