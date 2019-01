Königheim.Diese Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen sind stolz auf ihr erreichtes Ergebnis. Für die Aktion Dreikönigssingen mit dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ sammelten sie in der Brehmbachtalkommune den Betrag von 4.664,92 Euro für Not leidende Kinder in aller Welt und brachten den Segen 20*C+M+B+18 in die Häuser. Bild: Kirchengemeinde

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019