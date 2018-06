61 Stockwerke in voller Montur hochgesprintet

Anzeige

Zudem startete Maximillian Rapp, der vor vier Jahren die erstmalige Teilnahme der Gissigheimer am Skyrun initiierte und mittlerweile bei der Berufsfeuerwehr Würzburg tätig ist, in einem Team mit zwei Würzburger Kollegen.

Besonderheit in der Kategorie Elite ist die Tatsache, dass die 61 Stockwerke, 222 Höhenmeter und 1202 Stufen in einsatztauglicher Brandschutzkleidung und voller Atemschutzmontur mit angeschlossenen Atemschutzgeräten zu bewältigen sind.

Die Zeiten der Teammitglieder werden addiert und fließen als Gesamtzeit in die Wertung ein. Voraussetzung für eine Wertung ist dabei mit noch angeschlossenem Lungenautomat das Ziel zur erreichen, das heißt die Atemschutzflasche darf beim Zieleinlauf noch nicht leer sein. So ergibt sich den Sanitätern und Zuschauern ein ungewöhnliches Bild in dem endlos wirkenden Treppenhaus – die zahlreichen Feuerwehrleute (die Dreier- Teams starten im Abstand von 45 Sekunden) tummeln sich wild durchgemischt über die 61 Stockwerke verteilt und ihr schweres Atmen unter den Atemschutzmasken sowie das Pfeifen der Atemschutzgeräte hört man bereits lange bevor sie das Ziel passieren.

Im Mittelfeld platziert

Die Teilnehmer aus Gissigheim konnten bei dem Charity Event beweisen, dass sich ihre Übungen und Trainingseinheiten gelohnt haben. Alle Teilnehmer haben das Ziel erreicht und zu einem guten Teamergebnis beigetragen. In der Teamwertung belegte man die Plätze 25 und 50 von 113. Maximillian Rapp stellte die bei der Berufsfeuerwehr weiter gesteigerte Fitness unter Beweis und erreichte in der Einzelwertung den hervorragenden neunten Platz.

Teamfähigkeit gefördert

Neben der persönlichen Leistungsfähigkeit förderten das gemeinsame Training und der eigentliche Wettkampf auch die Kameradschaft, was den Kameraden und der Wehr im Ernstfall nur entgegen kommen kann. Darum hat sich das Event in der Abteilung Gissigheim auch im Jahreskalender etabliert und schon zu einer kleinen Tradition entwickelt –die Teilnahme am Skyrun 2019 ist bereits fest eingeplant.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.06.2018