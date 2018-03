91 Sportabzeichen übergeben

Anzeige

Gissigheim.Bei der Winterwanderung des FC wurde wieder das Sportabzeichen überreicht. Die Ehrungen wurden von Siegfried Schüßler, Leiter der Leistungsprüfung, durchgeführt. Er durften insgesamt 91 Ehrungen durchführen.

52 Jugendliche und 39 Erwachsene legten das Sportabzeichen erfolgreich ab. Die Altersspanne der Absolventen lag dabei zwischen sechs und 64 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr ist das zwar ein leichter Rückgang, allerdings ist die Zahl der abgelegten Sportabzeichen immer noch sehr zufriedenstellend. Neben den Einzelurkunden wurden auch 13 Familienurkunden überreicht. Jugendsportabzeichen in Gold: Emma Schreck, Lena Schreck, Elia Rackow, Fabian Glock, Lea Wüst, Melvin Spielvogel, Elia Walzenbach, Aurelia Walzenbach, Leon Rapp, Jonas Heck, Maximilian Ecuyer, Luca Barukcic, Sebastian Fischer, Merit Deckert, Maximilian Filo, Leni Schreck, Tom Berthold, Pascal Sommerfeld, Celine Stang, Laura Stang, Carolin Stang, Sofia Honeck, Elisa Honeck, Helena Filo, Anna-Elisa Gnadt, Julian Appel, Johannes Pöller, Niklas Baumann, Marie Haberkorn, Paula Faulhaber, Selma Faulhaber, Leonie Noe, Jona Schreck, Simon Appel, Luis Schreck. Jugendsportabzeichen in Silber: Lea Schreck, Louis Noe, Philip Glock, Mara Herold, Johanna Dörr, Rafael Odenwald, Lea Schreck, Lara Noe, Tobias Fischer, Hannah Thum, Jana Hartmann, Valentin Gehrig, Vera Haberkorn, Sven Fahrmeier. Jugendsportabzeichen in Bronze: Finn Deckert, Leo Gnadt. Erwachsene Gold: Judith Walzenbach, Andrea Schüßler, Vladimir Filo, Florian Gnadt, Sabine Honeck, Alexander Appel, Marion Steffan-Appel, Dagmar Gnadt, Bettina Faulhaber, Christian Faulhaber, Lisa Schüßler, Kristin Schüßler, Susanne Filo, Günther Haberkorn, Ute Baumann, Sonja Haberkorn, Ute Kuhn-Veith, Irmgard Stang, Gertrud König, Siegfried Schüßler, Maria Dosch, Konrad Walzenbach, Jakob Zimmermann, Benedikt Rapp, Jasmin Withopf, Andrea Matzer, Uwe Sommerfeld, Hans-Peter Scheifele, Erika Reinhardt, Tanja Künzig-Werr, Gisela Dörr, Silvia Schreck, Manuel Fahrmeier, Alex Deckert. Erwachsene Silber: Melanie Berberich, Elke Deinert-Stang, Andrea Fischer, Marion Noe, Julia Sladek-Zimmermann. Familiensportabzeichen: Judith Walzenbach, Silvia Schreck, Sabine Honeck, Andrea Fischer, Alex Deckert, Marion Steffan-Appel, Marion Noe, Siegfried Schüßler, Günther Haberkorn, Vladimir Filo, Christian Faulhaber, Elke Deinert-Stang, Florian Gnadt. fc