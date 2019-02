98 Sportabzeichen beim FC überreicht

Gissigheim.Bei der alljährlichen Winterwanderung des FC Gissigheim wurde wieder das Sportabzeichen an die erfolgreichen Absolventen überreicht. Die Ehrungen wurden von Siegfried Schüßler, Leiter der Leistungsprüfung, und Jutta Helmuth, Sportabzeichenbeauftragte vom Sportkreis Tauberbischofsheim, durchgeführt. Sie durften insgesamt 98 Ehrungen durchführen. 50 Jugendliche und 48 Erwachsene legten das Sportabzeichen erfolgreich ab. Ein besonderer Dank hierfür ging an alle, die wieder dafür gesorgt haben, dass die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens, immerhin die höchste sportliche Auszeichnung neben dem Wettkampfsport, in Gissigheim durchgeführt werde konnte. Neben den Einzelurkunden wurden auch 14 Familienurkunden überreicht. Bild: FC Gissigheim

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019