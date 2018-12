Adventlicher Zauber

Pülfringen.Die besinnliche Stunde am Tag vor Weihnachten in Pülfringen begeisterte die Zuschauer. „Es wird scho glei dumpa“ in verschiedenen Variationen, von Marcus Greim dirigiert, bildete den Anfang zu einer besinnlichen Stunde in der Pülfringer Kirche. Roland Scherer bereicherte den Abend mit nachdenklichen, sehr unterhaltsamen Texten und Vorträgen, mit denen er auch zu anderen Sichtweisen anregte.

„Gloria Sancti“, gespielt von der Musikkapelle, verdeutlichte die Ruhe, die allen gut tut und zum Zurücklehnen einlädt.

Ein Medley mit Gitarre und Gesang brachte nun „Weihnachten aus aller Welt“ nach Pülfringen und lud zum Mitsingen ein.

Die Solotrompete erfüllte den Kirchenraum, als „My Dream“ erklang, die Herzen berührte und zum Träumen anregte.

Der Titelsong des Films „König der Löwen“ passte perfekt in diese besinnliche Stunde und führte den Zuhörern so manche schönen Bilder vor Augen, bevor mit „Bergwerk“ von Rainhard Fendrich ein weiteres Liebeslied erklang. Die Stärke, die hinter diesem Titel liegt, demonstrierten die einzelnen Register in perfekter Form.

Die „Bülfemer Jugendsänger“ weckten zu fünft die Emotionen, als sie „Eisberg“ und „Falling slowly“ mit Gitarrenuntermalung erklingen ließen.

Beinahe in allen Lebenslagen passend, begeisterten die jungen Sänger mit „Liebe ist wie eine Rose“ zu dem weltbekannten „The Rose“, harmonisch intoniert von der Musikkapelle Pülfringen.

Im „Bülfemer“ Dialekt erzählte Roland Scherer eine Geschichte von der Vielfalt des Glühweines und seiner Wirkungen.

Insgesamt waren viele entspannte und zufriedene Gesichter in der vollbesetzten Kirche zu sehen und auch im Anschluss bei Weihnachtsliedern vor dem Rathaus zeigten die zahlreichen Gäste ihre gute Stimmung und die Freude auf den bevorstehenden Heiligen Abend. mvpsb

