Alles dreht sich um Fußball

Anzeige

Ab 15 Uhr findet das Spiel zwischen den Damenmannschaften des SV Pülfringen und des TSV Tauberbischofsheim statt.

Um 16 Uhr wird das Spiel um Platz 3 der Fußball Weltmeisterschaft live übertragen.

Ein sportlicher Höhepunkt ist dann ab 19 Uhr Fortsetzung und Finalrunde des Elfmeter-Gaudi-Schießens.

Die Seniorenmannschaft des SV Pülfringen eröffnet um 12.30 Uhr den Sonntag. Gegner der Pülfringer ist die SG Hardheim/Bretzingen. Um 13.15 Uhr findet eine Tanzeinlage der „Karschdäidemer“ (Gerichtstettener) statt. Anschließend ab 14.30 Uhr treffen die Senioren der FV Brehmbachtal und des FC Schweinberg aufeinander. Abschluss des Sportfestes ist ab 17 Uhr die Ãœbertragung des Finales der Fußball- Weltmeisterschaft.

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt. Am Samstag, sowie am Sonntag werden ab 16 Uhr halbe Hähnchen angeboten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.07.2018