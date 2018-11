Alte Tradition bleibt lebendig

Gissigheim.Wenn auch der Schauplatz für den Hammeltanz in diesem Jahr ein anderer war, als der bisher gewohnte Schlosshof, nämlich der Ortsmittelpunkt am Dorfbrunnen, so hatten sich wieder viele Freunde des traditionellen Events eingefunden. Ausrichter war der Musikverein.

So zogen unter den Marschklängen des Musikvereins neun Paare vom Schloss zum Dorfbrunnen. Hier wartete Hammelführer Holger Hartmann mit dem geschmückten Hammel auf die Tanzlustigen, die der Vorsitzende Martin Withopf humorvoll begrüßte. Er zeige sich erfreut über die vielen Zuschauer, die sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen wollten. Hierbei beleuchtete er kurz den geschichtlichen Hintergrund.

Unter den schwungvollen Walzerklängen tanzten die Paare im Kreis. Beim mit Spannung erwarteten Schuss bewegten sich gerade Gerdi und Konrad Rapp in der Markierung und wurden damit Hammeltanzsieger. Nach einem Blumenpräsent durften sie eine Ehrenrunde tanzen, bevor alle Tänzer sich anschlossen. emü

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018